(QNO) - Sinh hoạt chuyên đề “Trường mầm non an toàn, thân thiện” tổ chức dưới hình thức giao lưu giữa đội ngũ giáo viên mầm non các trường mầm non trong và ngoài công lập cùng các nhóm, lớp độc lập tư thục.

Giáo viên mầm non trong phần thi năng khiếu.

Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Trường mầm non an toàn, thân thiện” cụm 1 cấp tỉnh gồm 6 đơn vị Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tổ chức tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (TP.Tam Kỳ) với nhiều hoạt động thú vị và hình thức đổi mới so với trước đây. Đó là có sự tham gia và giao lưu giữa cán bộ quản lý, giáo viên mầm non công lập, tư thục và các lớp, nhóm mầm non tư thục độc lập.

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó trưởng Phòng GD-ĐT Tam Kỳ nói, đây là đơn vị đầu tiên thực hiện sinh hoạt như thế này khi lớp, nhóm tư thục tham gia. Hình thức sinh hoạt cũng thay đổi thông qua việc tổ chức theo đội thi (mỗi đội gồm các giáo viên trường công lập, tư thục, các nhóm, lớp độc lập tư thục) về năng khiếu, rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, vẽ tranh trên bong bóng và giao lưu nhảy đồng diễn.

Giáo viên thi rung chuông vàng.

Trong phần giao lưu tài năng các giáo viên mầm non, mỗi đội thể hiện nội dung hát, múa, kịch, hò vè… Đặc biệt có đội đã đưa bài chòi vào trong phần này, đem lại sự thú vị cho người tham dự. Ở phần thi rung chuông vàng, các cô giáo viên trả lời các câu hỏi kiến thức và xử lý tình huống. Trong phần giáo viên cùng trổ tài, các cô giáo vẽ trên bong bóng nội dung xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, môi trường thân thiện.

Giáo viên trổ tài vẽ bong bóng về nội dung xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc, môi trường thân thiện.

Trong phần thảo luận rút kinh nghiệm, tất cả đều đánh giá cao hiệu quả và mục đích buổi sinh hoạt chuyên đề mang lại. Cô Nguyễn Thị Diệu Minh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi thơ (đơn vị được chọn đăng cai) cho rằng buổi sinh hoạt vừa góp phần năng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, vừa tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ sở giáo dục mầm non, tất cả hướng đến tạo môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ và chăm sóc trẻ tốt hơn.

Giáo viên chia sẻ kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Đồng tình với nhận xét nêu trên, bà Nguyễn Thị Thu Giang - chuyên viên Phòng GD-ĐT Tam Kỳ đúc kết thêm, trong buổi sinh hoạt, các đơn vị học hỏi lẫn nhau để cùng thực hiện tốt mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Chuyên đề cũng góp phần tuyên truyền đối với nhà trường, giáo viên và phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng tránh tai nạn thương tích và tạo môi trường thân thiện, thân thiện từ cảnh quan môi trường, đến thân thiện trong giao tiếp giữa cô và trẻ và phụ huynh.