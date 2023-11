Sinh viên Đại học Đà Nẵng hào hứng với dự án khởi nghiệp nông nghiệp xanh

(QNO) - Sinh viên (SV) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong quá trình học tập, nghiên cứu đã có nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp nông nghiệp xanh, đem lại nhiều giá trị thiết thực vì cộng đồng.

Cuộc thi Startup Runway 2023 với chủ đề Nông nghiệp bền vững từ truyền thống đến cánh tân. Ảnh: THU CÚC

Tiêu biểu là cuộc thi Startup Runway 2023 do Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN tổ chức có chủ đề “Nông nghiệp bền vững: từ cách tân đến truyền thống” kéo dài trong 8 tháng qua, thu hút 80 dự án startup của sinh viên ĐHĐN tham gia và 5 dự án xuất sắc được tuyển chọn vào vòng chung kết.

Trong đó, nhóm SV đến từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật và Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN giành giải Nhất (trị giá 20 triệu đồng) với dự án nghiên cứu, phát triển một ứng dụng (app) hỗ trợ nông dân sớm phát hiện, chẩn đoán sâu bệnh gây hại cây lúa.

Đây là công cụ có thể sử dụng ngoại tuyến trên thiết bị hoặc trực tuyến đồng bộ trên nhiều thiết bị bằng tài khoản, đăng tải miễn phí trên Google Play Store hệ thống các cơ sở dữ liệu như hình ảnh, thông tin, giải pháp xử lý, bước đầu tập trung 3 loại bệnh phổ biến là đốm nâu, sâu gai và đạo ôn trên lúa.

Ứng dụng (app) giúp chẩn đoán bệnh trên lúa đạt quán quân cuộc thi Startup Runway 2023, được Thành đoàn Đà Nẵng khen thưởng năm 2023. Ảnh: THU CÚC

Trên thực tế ứng dụng, thử nghiệm đối với vùng nông thôn Điện Bàn đã giúp nông dân có thể dễ dàng nhận diện sớm các bệnh phổ biến trên cây lúa đạt gần 90%. Từ đó, theo dõi, áp dụng các biện pháp phòng trừ, bảo vệ cây lúa, bao gồm cả các thông tin về giống lúa có khả năng chống chịu bệnh, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất vụ mùa.

Hay nhóm SV Khoa Sinh - môi trường Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN đã nghiên cứu tận dụng bã sắn thải dư nhiều, có thể lên men từ sợi nấm làm thức ăn cho gia súc, kết hợp với các thành phần khác như cám gạo, bắp cho chất dinh dưỡng phù hợp, hạn chế phụ gia và dư lượng hóa chất trong vật nuôi.

"Nhờ có hoạt chất beta - glucan trong sợi nấm, sản phẩm không chỉ giúp tăng sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch cho gia súc, gia cầm mà còn bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi. Sản phẩm có chi phí cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thực tế, được Trung tâm Kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản vùng kiểm định đạt chất lượng và hứa hẹn có thể sớm hiện thực ý tưởng, dự án trên thị trường”, SV Thanh Hương - thành viên của nhóm chia sẻ.

Đáng kể, các ý tưởng, dự án của sinh viên ĐHĐN không chỉ dừng lại ở kết quả báo cáo, bảo vệ tại các cuộc thi startup mà còn được nhà trường, các doanh nghiệp đối tác đồng hành, tư vấn, hỗ trợ để thực sự trở thành những sản phẩm thương mại, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

2 sản phẩm startup là thạch chuối kỷ tử và nước thân chuối hạt chia (đóng chai) đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo TP.Đà Nẵng 2022. Ảnh THU CÚC

Nổi bật là dự án nghiên cứu, phát hiện nguyên liệu thân cây chuối hột có những hoạt tính dược học như các bài thuốc trong đông y, nhóm Onimic của SV, cựu SV Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN đã nghiên cứu, cho ra đời 2 sản phẩm startup là thạch chuối kỷ tử và nước thân chuối hạt chia (đóng chai).

Cả 2 sản phẩm trên đều an toàn và phù hợp thị hiếu, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, làm phong phú thị trường đồ uống so với dạng thực phẩm chức năng thông dụng khác (dạng viên nang, viên nén). Dự án đã đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Đà Nẵng năm 2022, vượt qua 500 hồ sơ được tuyển chọn vào chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

TS.Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng nhận xét: “Những ý tưởng khởi nghiệp của SV ĐHĐN đã tiếp cận nhanh, bắt kịp xu thế ứng dụng công nghệ 4.0, đem đến làn gió mới đổi mới sáng tạo, thiết thực vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy nông nghiệp thành phố tăng trưởng xanh, phát triển bền vững”.