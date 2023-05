Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận 33 viên chức về công tác trong ngành GD-ĐT

(QNO) - Ngày 8/5, UBND TP.Tam Kỳ thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức về công tác tại ngành GD-ĐT thành phố năm 2023 với số lượng 33 người.

Trong đó, giáo viên mầm non là 3 người; giáo viên tiểu học 14 người; giáo viên THCS 15 người (2 giáo viên Toán; 1 giáo viên Toán – Tin; 3 giáo viên Văn; 1 giáo viên Thể dục; 3 giáo viên Lịch sử; 1 giáo viên Địa lý; 2 giáo viên Hóa – Sinh; 1 giáo viên Tiếng Anh; 1 giáo viên Công nghệ); nhân viên văn thư - thiết bị là 1 người.



Về trình độ chuyên môn, yêu cầu đạt chuẩn đào tạo theo từng cấp học theo đúng quy định. Đối với cấp học mầm non là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; dưới 40 tuổi. Đối với cấp tiểu học và THCS là tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên theo đúng chuyên ngành phù hợp với bộ môn cần tiếp nhận (hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành). Đối với nhân viên văn thư – thiết bị là tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ và có chứng chỉ bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường học.

Ưu tiên những người có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu cấp học, ngành học; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giáo viên dạy giỏi...; đối với giáo viên Tiếng Anh phải có chứng chỉ B2 khung năng lực châu Âu trở lên.

Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 12/5/2023, tại Phòng GD-ĐT TP. Tam Kỳ (số 6 - Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Đđể biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, điện thoại: 0235.3.851.418.

Hồ sơ đề nghị tiếp nhận gồm có đơn đề nghị tiếp nhận; văn bản thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác; sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định lương gần nhất (bản sao có chứng thực); bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đề nghị tiếp nhận; bản sao các danh hiệu thi đua, khen thưởng (nếu có); nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 3 năm gần nhất; các loại giấy tờ có liên quan khác.