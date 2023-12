Tam Kỳ đầu tư mạnh cho giáo dục

(QNO) - Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 23/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học, nhờ đó chất lượng giáo dục đã được cải thiện rõ rệt.

Tại Trường THCS Lê Hồng Phong, từ khi đưa Nghị quyết 09 vào trong kế hoạch, nhiệm vụ của từng năm học đã mang lại sự thay đổi rõ nét. Nhà trường được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, số lượng lớp học và số học sinh tăng qua từng năm học. Năm học 2021 – 2022, nhà trường có 20 lớp với 842 học sinh; năm học 2022 – 2023 tăng 1 lớp và gần 30 học sinh và năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp nhận 934 học sinh với 24 lớp học.

Cùng với đó, trường trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu, 100% phòng học có ti vi, thư viện đạt thư viện xuất sắc và thư viện thân thiện, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin đầy đủ, có sân thể thao. Tất cả các phòng chức năng và khu hiệu bộ được trang bị đầy đủ máy vi tính và kết nối mạng internet để truy cập điều hành công việc. Nhà trường còn trang bị wifi để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm việc của cán bộ giáo viên.

Thầy Ca Văn Bê - Hiệu trưởng trường THCS Lê Hồng Phong cho hay: “Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học của trường hiện nay đạt chuẩn theo quy định. Rõ ràng, Nghị quyết 09 đã mang lại nhiều kết quả trong phong trào thi đua dạy và học của nhà trường, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành giáo dục thành phố”.

Thực hiện Nghị quyết số số 09 của Thành ủy Tam Kỳ, phường An Xuân đã tập trung mọi nguồn lực phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện và chuẩn hóa trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, phường đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia; 100% các trường có khu giáo dục thể chất, nhà đa năng; 100% các trường có nhà vệ sinh sạch, đẹp; 100% trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học hạnh phúc”...

Theo UBND phương An Xuân, để đạt được các mục tiêu trên, từ năm 2021 đến nay, địa phương dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, đảm bảo tiêu chí trường học khang trang, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường hơn 6,5 tỷ đồng.

Đối với Trường THCS Thái Phiên (xã Tam Thanh), năm học 2023 - 2024 triển khai thí điểm học 2 buổi trong ngày và xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc". Từ tháng 10/2023, nhà trường bắt đầu tổ chức học 2 buổi/ngày đối với khối lớp 6 và khối lớp 8.

Cô Trần Thị Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phiên nói: “Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 09, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai trong mỗi năm học với mục tiêu chính đó là tạo môi trường giáo dục thân thiện, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm để giúp cho học sinh có điều kiện phát triển toàn diện”.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 09, đến nay, 100% trường mầm non – mẫu giáo, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn TP.Tam Kỳ đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia; 23 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, tỷ lệ 62%; 2 trường THCS có cơ sở vật chất đảm bảo dạy 2 buổi/ngày, đạt tỷ lệ 40%; 100% các trường có khu giáo dục thể chất; 51,3% trường có nhà đa năng, 87% các trường có khu vệ sinh sạch, đẹp.

Đặc biệt, một số chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra như: tỷ lệ huy động trẻ từ 12-36 tháng tuổi đạt 67%, tăng 7% so với chỉ tiêu; trẻ 3-4 tuổi vào mẫu giáo đạt 95,7%, tăng 5,7% so với chỉ tiêu; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%; trẻ đúng độ tuổi vào học tiểu học, THCS (kể cả ngoài công lập) đạt 100%... Bên cạnh đó, 100% trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non – mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh; 89% giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và THCS đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. Thành phố luôn duy trì thứ hạng tốp đầu toàn tỉnh trong phong trào thi học sinh giỏi các cấp.