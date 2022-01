Tặng 200 suất quà cho học sinh xã Trà Nam

COV tặng quà học sinh và người dân khó khăn

KHÁNH LINH | 18/01/2022 - 10:20

(QNO) - Tổ chức Children of Vietnam (COV, Mỹ) vừa phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao tặng quà học sinh và người dân khó khăn tại 5 huyện Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc nhân dịp tết đến xuân về.