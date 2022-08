Trong 2 ngày 15 & 16.8, tại hội trường UBND huyện Bắc Trà My, Phòng GD-ĐT huyện, dự án Văn hóa đọc Việt Nam và Điểm đọc Quảng Nam phối hợp triển khai khóa tập huấn xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường cho 100 giáo viên, hiệu trưởng, quản lý thư viện của 38 trường từ cấp mầm non đến THCS trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn nhằm nhằm xây dựng, phát triển nền giáo dục huyện Bắc Trà My thông qua văn hóa đọc.

Không khí sôi nổi của lớp tập huấn. Ảnh: S.T

Tại lớp tập huấn, diễn giả Trần Việt Quân chia sẻ, sứ mệnh cao cả của người làm nghề giáo là “xây dựng nhân cách sống cao đẹp cho trẻ” thông qua “người đọc sách thổi hồn nhân cách”.

Bà Trần Thị Mỹ Dung - Trưởng dự án Văn hóa đọc Việt Nam hướng dẫn phương pháp đọc kiến tạo với nhiều trò chơi trước, trong và sau khi đọc sách. Phương pháp này giúp hoạt động đọc sách của học sinh trở nên sinh động, sáng tạo và đầy hứng khởi; giáo viên và học sinh sẽ chiêm nghiệm được nhiều bài học giá trị sau khi đọc sách để đánh thức những giá trị cốt lõi bên trong là đạo đức - tri thức và nghị lực.