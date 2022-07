Tây Giang tặng quà động viên điểm thi THPT năm 2022

(QNO) - Chiều 4.7, đoàn lãnh đạo huyện Tây Giang đến thăm, tặng quà động viên điểm thi THPT năm 2022 trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang Zơrâm Buôn (áo xanh) cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Arất Blúi tặng quà cho học sinh hai trường. Ảnh: Đ.H

Kỳ thi THPT năm 2022, Tây Giang có 161 thí sinh của 2 Trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công cùng dự thi tại 1 điểm Trường THPT Tây Giang với tổng số 7 phòng thi. Thời gian thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (7 và 8.7.2022).

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; bên cạnh đó cần tạo môi trường thuận lợi, động viên, khích lệ về mặt tinh thần để các em học sinh yên tâm dự thi, đạt kết quả tốt nhất.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi này đã hoàn tất. Nhà trường đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe đội ngũ cán bộ coi thi và thí sinh...

Dịp này, lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà cho giáo viên và học sinh của hai trường, trước đó đã thăm hỏi, động viên 31 học sinh là con em địa phương học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.