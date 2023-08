Thăng Bình có 67/70 trường học đạt chuẩn quốc gia

(QNO) - Sáng 24/8, Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023 - 2024.

Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023. Ảnh: Đ.H

Năm học qua, ngành giáo dục Thăng Bình có 70 trường công lập, gồm 23 trường mầm non - mẫu giáo, 26 trường tiểu học, 19 trường THCS, 2 trường tiểu học & THCS và 5 trường mầm non tư thục; có 31.659 học sinh từ bậc mầm non đến THCS. Đến nay, 67/70 trường đạt chuẩn quốc gia (95,71%).

Toàn huyện có 1.995 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; trong đó trình độ thạc sĩ chiếm 0,45%, đại học 78,44%. Chất lượng giáo dục tăng so với các năm học trước. Ngành đoạt giải Nhì cuộc thi tài năng tiếng Anh (OTE) cấp tỉnh; 38 giải cá nhân tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp vị thứ 5/12 đơn vị đồng bằng; giải Nhất gameshow “Đội viên đất Quảng đa tài”...

Hệ thống mạng lưới trường lớp phân bố hợp lý và được đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới.



Dịp này, Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình khen thưởng 8 giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.