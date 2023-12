Thăng Bình: Nghịch lý thiếu giáo viên ở các xã đồng bằng

(QNO) - Sau nhiều cơ chế ưu tiên thu hút giáo viên về công tác ở các xã miền núi và miền biển, đến nay, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra nhiều ở các xã đồng bằng của huyện Thăng Bình. Ngành giáo dục của địa phương này đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng viên chức trong năm nay.

Nhiều giáo viên đã về hưu được nhà trường hợp đồng ở lại đứng lớp. Ảnh: VINH CHÂU

Thiếu giáo viên cấp tiểu học

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Bình Phục, Thăng Bình) có 3 điểm trường. Điểm trường chính ở thôn Tất Viên, 2 điểm trường còn lại ở thôn Bình Hiệp và thôn Ngọc Sơn. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi hiện có 24 lớp, trong khi đó, giáo viên có biên chế của nhà trường chỉ có 27 người, trong đó, có 7 giáo viên chuyên các bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh. Còn lại, 20 giáo viên đứng chủ nhiệm các lớp.

Cô Trần Thị Phước - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết: "Giải quyết 4 lớp còn lại đang thiếu giáo viên chủ nhiệm, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã hợp đồng với 4 giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Theo quy định, biên chế giáo viên tiểu học phải đảm bảo 1,5 giáo viên/1 lớp, thì trường Tiểu học Nguyễn Trãi đang thiếu 9 giáo viên. Tuy nhiên, cấp bách nhất là 4 giáo viên cho 4 lớp đang thiếu chủ nhiệm".

[VIDEO] - Cô Trần Thị Phước chia sẻ về thực trạng của nhà trường:

Theo thông tin từ phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình, tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS diễn ra liên tục nhiều năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là đội ngũ giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, chuyển việc... diễn ra đều qua các năm nhưng công tác tuyển dụng và luân chuyển giáo viên từ địa phương khác về không đáp ứng kịp.

Theo thống kê, năm học 2023 - 2024, số biên chế giáo viên theo quy định của 3 cấp học nói trên ở huyện Thăng Bình là 2.155 chỉ tiêu. Tuy nhiên, hiện tại con số này chỉ có 1.963, thiếu đến 192 chỉ tiêu. Trong đó, cấp Tiểu học với tỷ lệ thiếu gần 50%, khoảng gần 100 giáo viên.

Cấp tiểu học ở Thăng Bình được thống kê thiếu gần 100 giáo viên. Ảnh: VINH CHÂU

Đáng chú ý, có một nghịch lý là các trường ở những xã vùng xa như Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Phú hay vùng biển như Bình Minh, Bình Nam,... thì tỷ lệ thiếu giáo viên khá thấp. Trong khi đó, các xã đồng bằng, gần khu vực trung tâm, đông dân cư lại thiếu giáo viên nhiều. Cụ thể, ngoài trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Bình Phục) thiếu 9 giáo viên thì trường Tiểu học Cao Bá Quát (xã Bình Giang) thiếu 8 giáo viên, trường Tiểu học Phù Đổng (xã Bình Tú) thiếu 7 giáo viên, trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Nguyên) thiếu 6 giáo viên...

Kỳ vọng đợt tuyển dụng viên chức

Theo thầy Lê Cao Lan - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình, nguyên nhân tình trạng thiếu giáo viên ở các xã đồng bằng là do trước đây, cơ chế ưu tiên bố trí cho các giáo viên về công tác tại những xã vùng xa. Trong khi đó, đợt nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2020 đã làm số biên chế giáo viên đương chức giảm đến 83 người. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc chênh lệch biên chế giáo viên ở các địa phương.

Thiếu giáo viên do số lượng tuyển dụng thấp hơn số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi và chuyển việc. Ảnh: VINH CHÂU

Trước thực trạng thiếu giáo viên trong năm học 2023 - 2024 như hiện nay, vừa qua, phòng GD-ĐT cùng Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình đã tham mưu UBND huyện kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2023. UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch và có tờ trình gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, ngày 6/12 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT huyện Thăng Bình với tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 143, trong đó, giáo viên mầm non hạng III: 27 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học hạng III: 86 chỉ tiêu; Giáo viên THCS hạng III: 26 chỉ tiêu; Thư viện viên hạng IV: 2 chỉ tiêu; nhân viên thiết bị, thí nghiệm: 2 chỉ tiêu. Hình thức tuyển dụng là xét tuyển hồ sơ vòng 1 và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2.

[VIDEO] - Thầy Lê Cao Lan chia sẻ về những kỳ vọng của ngành giáo dục Thăng Bình trong đợt tuyển dụng viên chức năm nay:

Thầy Lê Cao Lan cho biết, thời gian qua, từ khi có thông tin tuyển dụng, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa được thi biên chế đã đến hỏi thăm và nộp hồ sơ. Tuy nhiên, phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình lo lắng số ứng viên sẽ không đảm bảo so với chỉ tiêu đưa ra. Bởi vì số giáo viên chưa được biên chế đang hợp đồng ở các đơn vị chiếm tỷ lệ thấp so với nhu cầu. Và nguồn ứng tuyển vào thi viên chức phần lớn là các giáo viên đang được hợp đồng ở các đơn vị.

Đợt tuyển dụng sắp tới sẽ tuyển 143 biên chế. Ảnh: VINH CHÂU

"Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng nguồn ứng tuyển đợt này được mở rộng, thu hút các ứng viên ở các địa phương lân cận, xét đủ điều kiện tham gia xin nộp hồ sơ về để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện hiện nay" - thầy Lan cho biết thêm.