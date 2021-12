Thư viện trường học duy nhất ở Quảng Nam được trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc

(QNO) - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) là đơn vị duy nhất ở Quảng Nam được Bộ VH-TT&DL trao giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2021.

Giáo viên và học sinh đọc sách tại phòng đọc thư viện.

Để trở thành một trong 19 tập thể trong cả nước nhận được giải thưởng này, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển văn hóa đọc.

Một góc khu trò chơi dân gian và thư viện ngoài trời về đêm.

Cô Nguyễn Thị Trà My - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: “Xây dựng và phát huy hiệu quả thư viện được nhà trường thực hiện song song với đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với xây dựng mô hình “Thư viện lớp học”, “Thư viện ước mơ”, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động góp phần xây dựng môi trường đọc thân thiện, tiện ích, giúp cho học sinh hình thành thói quen, ý thức tự học, tự nghiên cứu, tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả”.

Học sinh đọc sách và vui chơi tại khu trò chơi dân gian – thư viện ngoài trời.

Đa dạng hoạt động

Song song với tổ chức các hoạt động thư viện như giới thiệu sách dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm trong tháng; trưng bày, giới thiệu sách mới thông qua các thiết bị nghe nhìn; phát động phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh,... Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đã xây dựng thành công mô hình “Thư viện ước mơ”, “Thư viện ngoài trời gắn với các trò chơi dân gian”...

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức hoạt động về sách.

Theo cô giáo Trà My, các mô hình thư viện này bước đầu đã tạo sự thích thú cho học sinh khi đọc sách, tìm kiếm thông tin, kích thích và góp phần phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường.

Học sinh thỏa mái đọc sách, vui chơi ở khu trò chơi dân gian – thư viện ngoài trời.

Sách trong “Thư viện ước mơ” sắp xếp theo hướng mở, thân thiện nhằm khuyến khích học sinh đọc và tiếp cận sách dễ dàng, phù hợp với sở thích và khả năng của từng em. Ở mỗi lớp học đều có góc thư viện. Nhà trường còn thiết kế không gian trò chơi dân gian và thư viện ngoài trời gắn liền, có bàn ghế, nhà chòi, nhà sàn, tủ sách để học sinh đọc trong giờ ra chơi hay đầu buổi học.

Học sinh đọc sách tại phòng đọc thư viện.

Khi tiếng trống hết giờ vừa vang lên, học sinh ùa ra, nhanh chóng đến bên các tủ sách tại thư viện ngoài trời, tìm sách và cùng nhau đọc. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thường xuyên bổ sung những loại sách truyện phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học để tạo hứng thú và giúp các em dễ tiếp thu.

Phong phú tài liệu

Ngoài sách giáo khoa và sách nghiệp vụ (dành cho giáo viên), đảm bảo tất cả học sinh và giáo viên có đầy đủ, thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 2.790 bản sách tham khảo/800 học sinh (tỷ lệ 3,5 bản/ học sinh) và sách công cụ tra cứu như từ điển, tác phẩm kinh điển và nhiều loại báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, băng đĩa giáo dục...

Góc thư viện lớp.

Nhà trường đầu tư 9 tủ trưng bày giới thiệu sách (2 tủ sách đạo đức, 2 tủ sách pháp luật, 1 tủ sách tra cứu, 2 tủ sách trưng bày, 2 tủ sách ngoài trời); giá đựng sách, báo, tạp chí, băng đĩa, giá treo tranh, bản đồ; trang bị máy tính nối mạng phục vụ tra cứu thông tin, tài liệu; có phần mềm quản lý tài liệu...

Phòng đọc giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Toàn bộ hơn 8.000 bản sách trong thư viện và hơn 1.000 bản tại thư viện ngoài trời được phân loại, sắp xếp khoa học giúp giáo viên, học sinh dễ dàng tìm kiếm. Năm học này, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các cựu học sinh còn quyên góp hơn 1.000 quyển sách thuộc nhiều thể loại.

Bình quân mỗi tháng có hơn 3.500 lượt bạn đọc đến với thư viện. Bên cạnh đầu tư cho thư viện, nhà trường còn xây dựng góc không gian văn hóa để trưng bày và lưu giữ các vật dụng đặc trưng mang giá trị văn hóa cũng như những cuốn sách ghi chép lịch sử của các vật dụng, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán lao động sản xuất của địa phương.

Góc cộng đồng trong thư viện lớp.

Cô Trà My cho biết, từ năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu triển khai mô hình thư viện tự quản. Các hoạt động của thư viện tự quản đều do học sinh trực tiếp tổ chức, quản lý và duy trì dưới sự tư vấn của cán bộ thư viện và giáo viên. Học sinh rất hứng thú tham gia các hoạt động của thư viện, niềm say mê với sách và phong trào đọc sách của các em tăng lên từng ngày.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia hoạt động cộng đồng Ngày hội sách tại Làng Hòa Bình.

Nhà trường cũng đã thành lập nhóm cộng tác viên với 25 thành viên. Nhóm này thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sách, giới thiệu sách theo chủ đề, vẽ tranh minh họa sách... nhiều bài viết hay, bức vẽ đẹp được nhà trường trao giải và lưu giữ, trưng bày trong thư viện trường.

Một hoạt động trong Ngày hội đọc sách.