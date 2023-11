Times Higher Education xếp hạng 2 trường đại học Việt Nam vào Top 500 thế giới năm 2023

(QNO) - Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) tốt nhất thế giới năm 2023. Năm nay, Việt Nam có 6 ĐH lọt vào bảng xếp hạng THE, trong đó ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng vẫn giữ vững vị trí Top 500 thế giới.

Năm 2023, có 1.799 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với năm 2022. Từ 3 trường ĐH được THE xếp hạng năm 2021, Việt Nam đã tăng gấp đôi số trường được xếp hạng vào năm 2023, gồm:

1. Trường ĐH Duy Tân: vị trí 401/500,

2. Trường ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 401/500,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí 1.001/1.200,

4. ĐH Bách khoa Hà Nội: vị trí 1.501+,

5. ĐH Huế: vị trí 1.501+,

6. ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh: vị trí 1.501+...

Trong đó, có 2 trường ĐH lần đầu tiên được THE xếp hạng vào năm 2022 vẫn giữ vững vị trí xếp hạng trong Top 5 thế giới là ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng vẫn giữ vị trí 1.000/1.200 thế giới như năm 2022. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí 1.501+.

Năm 2023, Việt Nam tăng thêm 1 trường ĐH được THE xếp hạng, đó là ĐH Huế với vị trí 1.501+.

THE được công bố năm 2004, đến nay THE được xem là một trong những bảng xếp hạng uy tín nhất đánh giá chân thực chất lượng của trường ĐH trên toàn thế giới.

THE được tính theo 5 trụ cột, gồm: Giảng dạy (30%) - như tỉ lệ đào tạo Tiến sĩ tốt nghiệp/cử nhân tốt nghiệp: 2,25%, tỉ lệ đào tạo Tiến sĩ tốt nghiệp/giảng viên 6%, danh tiếng 15%,..; Nghiên cứu (30%); Trích dẫn khoa học (30%); Nguồn thu từ doanh nghiệp (2,5%); Tầm nhìn quốc tế (7,5%).