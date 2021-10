Trường đẹp cho em

(QNO) - Sau thiên tai bão lũ, một số ngôi trường ở huyện Nam Trà My được các nhà hảo tâm chung sức xây dựng lại theo hướng kiên cố, vừa được đưa vào sử dụng. Những ngôi trường đẹp đẽ là món quà lớn với thầy và trò sau những đau thương, mất mát bởi thiên tai khắc nghiệt.

Hai điểm trường mới

Ở điểm trường Ông Ruộng (thuộc Trường Mầm non Họa My, xã Trà Vân), kể từ tháng 10.2020 đến nay, nhà trường phải mượn tạm phòng học của trường tiểu học ở gần đó để đảm bảo an toàn cho 30 trẻ.

Điểm trường Ông Ruộng có cả khu vui chơi dành cho trẻ em. Ảnh: LÊ THANH VY

Từ nguồn hỗ trợ của Câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương, điểm trường được xây dựng mới với quy mô một phòng học, hai phòng vệ sinh và một phòng ở cho giáo viên. Chủ nhiệm CLB, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don) cho biết, ngoài tài trợ toàn bộ kinh phí xây trường, CLB còn hỗ trợ thêm kinh phí đắp đường và đổ bê tông đường vào trường.

Ngày bàn giao cơ sở vật chất cho trường, CLB tặng thêm một số đồ chơi dùng chung cho trẻ như thú nhún, cầu trượt, bập bênh với khoảng 50 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Từ nay không còn cảnh cô trò phải túm tụm vào nhau để tránh mưa tạt trong những chiều trời dông gió. Hình ảnh đó chỉ còn là kỷ niệm mỗi khi nhớ về phòng học được dựng bằng gỗ”.

Tại Nam Trà My, điểm trường Tắk Rối (xã Trà Tập) cũng vừa được khánh thành, bàn giao từ sự giúp sức của các nhà hảo tâm.

Điểm trường Tắk Rối (xã Trà Tập) cũng vừa được khánh thành. Ảnh: LÊ THANH VY

CLB Bạn thương nhau kêu gọi được 600 triệu đồng cộng thêm 200 triệu đồng vận động thông qua Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập. Thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 800 triệu đồng được huy động chỉ trong vòng 2 tháng, cho một điểm trường được xây dựng lần thứ 2 từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, là ngoài sự tưởng tượng của nhà trường. Bởi lẽ, một năm trước đó, điểm trường này cũng đã được xây dựng kiên cố từ các nguồn vận động.

Chuyển hướng thiện nguyện

Theo lời thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, khi thành lập CLB chủ yếu là hoạt động trao quà, vận động nguồn lực hỗ trợ trực tiếp các em học sinh. Từ năm 2015 CLB tự góp quỹ và đề ra mỗi năm lót gạch men cho một điểm trường do lúc đấy nhiều ngôi trường còn nền đất. Sau công trình đầu tiên thì chương trình của CLB được nhiều người biết đến. Từ đó nhiều ngôi trường mới được mọc lên thay thế cho trường tạm bợ, năm sau nhiều hơn năm trước. Những ngôi trường này khang trang, đầy đủ, thầy cô có nơi ăn ở tốt hơn nên yên tâm dạy học.



Bà con nhân dân và các em học sinh cùng tham gia một công đoạn nhỏ trong quá trình hoàn thiện ngôi trường. Ảnh: LÊ THANH VY

Thầy Vỹ chia sẻ, hễ nghe tin báo có điểm trường nào đó cần sự giúp đỡ là thành viên trong CLB chia nhau đi thực địa khảo sát. Mỗi điểm trường mất 2 - 3 lần đi khảo sát, chụp ảnh, sau đó đưa lên facebook hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân của thành viên CLB để kêu gọi tài trợ.

Tính đến nay, CLB đã kết nối, kêu gọi kinh phí xây dựng hơn 30 điểm trường với 100 phòng học, 52 phòng công vụ cho giáo viên và nhà bếp, nhà vệ sinh với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 42 điểm trường, xây 4 khu nội trú cho hơn 1.000 học sinh trị giá 3,6 tỷ đồng.

Nói rồi thầy Vỹ chìa cuốn sổ tay ghi chép khá cẩn thận những khoản tiền đã huy động được cho việc xây dựng các điểm trường và kể: “Nhớ nhất một kỷ niệm cách đây mấy năm, mình và câu lạc bộ khánh thành ngôi trường đầu tiên do Quỹ thiện nguyện Vì yêu thương TP.Hồ Chí Minh tài trợ. Sau khi bàn giao một tuần mình nhận được điện thoại một cô giáo khá xúc động nói rằng "lần đầu tiên 6 năm đi dạy trường có nhà vệ sinh sạch sẽ thế này”. Những điều thật đơn giản mà lại là ước ao của bao thầy cô lúc ấy và cũng là sự thôi thúc để CLB tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng thêm nhiều ngôi trường mới”.