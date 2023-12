Tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc Sở GD-ĐT năm 2023: Những tín hiệu vui

Ngày mai 23/12, tại Trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ) sẽ diễn ra thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2023. Đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT chỉ tổ chức thi vòng 2 đối với bậc THPT sau khi tỉnh phân cấp toàn bộ việc tuyển dụng viên chức bậc mầm non, tiểu học, THCS cho các địa phương.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT trao quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho GV trúng tuyển năm 2022. Ảnh: X.P

Dự tuyển nhiều

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức của sở đã nhận được 530 hồ sơ thí sinh (TS) đăng ký dự tuyển.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin, sau khi tổ chức thực hiện vòng 1 kiểm tra điều kiện dự thi trong hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, có 524 TS đủ điều kiện dự thi vòng 2, trong đó 394 dự thi viên chức giáo viên (GV) và 130 dự thi nhân viên (6 hồ sơ không hợp lệ bị loại).

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục bậc THPT năm 2023 là 252, bao gồm 204 viên chức GV và 48 nhân viên cho thấy số lượng đăng ký tham gia năm nay khá nhiều, hy vọng mang lại chất lượng cao trong kỳ tuyển dụng.

Vòng 2 tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2023 được tổ chức vào ngày 23/12 tại Trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ). Buổi sáng TS tập trung tại địa điểm coi thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân; buổi chiều, có mặt lúc 12h45 để chuẩn bị thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. TS mang theo giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi.

Theo quy định, các TS đăng ký vị trí dự tuyển và trường học dự tuyển trên cơ sở danh sách nhu cầu tuyển dụng do sở ban hành, mỗi TS chỉ được đăng ký vào một vị trí việc làm. Sau khi vượt qua vòng 1, các TS sẽ bước vào vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi vòng 2 là thi viết với thời gian làm bài 180 phút; nội dung thi gồm kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện, có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm bài thi là 100 điểm) và số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định...

Miền núi thu hút Thí Sinh

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay tuyển viên chức GV ở 11 môn, trong đó một số môn có số lượng TS đăng ký vượt trội so với chỉ tiêu như Toán 87/22, Sử 50/24, Ngữ văn 57/34, Tiếng Anh 47/24, Giáo dục công dân 41/18, Thể dục 34/10.

Ông Thái Viết Tường chia sẻ thêm, bên cạnh số lượng đăng ký dự tuyển nhiều gấp đôi chỉ tiêu tuyển dụng, năm nay, các trường học ở miền núi cũng thu hút được khá đông TS đăng ký, chẳng hạn như môn Tiếng Anh.

Ngoài ra, một số môn có sự cạnh tranh trong thi tuyển rất lớn như môn Toán của Trường THPT Bắc Trà My đăng ký 22 nhưng chỉ tiêu 3 hay Trường THPT Tây Giang đăng ký 9, chỉ tiêu 4. Đây là tín hiệu đáng mừng, qua đó tạo điều kiện cho các trường học miền núi tuyển dụng được GV, góp phần giải quyết bài toán thiếu đội ngũ.

Tuy nhiên, cũng như nhiều năm qua, một số bộ môn tuyển dụng gặp khó do ít người dự tuyển như các môn năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật hay Giáo dục quốc phòng an ninh, đặc biệt là Tin học dù quy chế tuyển dụng đã mở (đối với người dự tuyển GV Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV THPT theo chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành).

Năm nay, chỉ tiêu tuyển dụng GV Tin học là 18 song chỉ có 9 TS đăng ký. Theo ông Tường, ít người học môn Tin học và điều kiện xin việc làm ở đồng bằng thuận lợi nên tuyển dụng GV môn này luôn gặp khó nên sẽ hợp đồng giảng dạy.