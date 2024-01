Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Tam Kỳ

Học sinh tham gia ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông

T.CÔNG - H.QUÂN | 29/01/2024 - 14:34

(QNO) - Dùng chính hình ảnh của học sinh vi phạm an toàn giao thông để tuyên truyền, cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tạo được sự chú ý đối với hơn 1.200 học sinh tại tiết ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông tại Trường THPT Hùng Vương (xã Bình An, huyện Thăng Bình) vào sáng nay 29/1.