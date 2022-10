Tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh Nam Giang

(QNO) - Công an huyện Nam Giang vừa tổ chức 2 đợt tuyên truyền pháp luật giao thông tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Thạnh Mỹ với hơn 1.000 học sinh và giáo viên tham gia.

Học sinh được tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ; nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông và các quy tắc tham gia giao thông. Học sinh còn được tìm hiểu về biển báo và tín hiệu đèn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

* Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9.2022), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Giang phát hiện 146 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 152 triệu đồng. Trong đó có 19 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 16 trường hợp vi phạm quá tải trọng xe... và tước giấy phép lái xe 22 trường hợp.