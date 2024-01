Xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh

Báo động học sinh vi phạm an toàn giao thông

XUÂN PHÚ | 07/11/2023 - 08:30

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì cuối tuần qua một lần nữa gióng lên hồ chuông báo động về tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi học đường.