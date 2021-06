Ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng

(QNO) - Tổ kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cơi nới thành thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép trên các tuyến đường bộ qua địa bàn Quảng Nam năm 2021.

Thanh tra Sở GTVT kiểm soát tải trọng xe tải trên quốc lộ 14H (Hội An - Duy Xuyên - Nông Sơn). Ảnh: C.T

Thành viên Tổ kiểm tra liên ngành bao gồm Thanh tra Sở GTVT (chủ trì); Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT; Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với cảnh sát giao thông thực hiện việc dừng xe để kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự cho Tổ kiểm tra liên ngành; tham gia điều tiết đảm bảo an toàn giao thông khi phương tiện ra vào khu vực kiểm tra và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của ngành.

Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên trên tất cả tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, tập trung vào những tuyến là điểm nóng về tình trạng xe tải chở vật liệu (cát, đất, đá…) hoạt động với lưu lượng lớn, hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng xe, tổ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra; sử dụng thước đo thành thùng xe thực tế và đối chiếu với thông tin về kiểm định của phương tiện để xác định vi phạm; dùng cân xách tay để xác định vi phạm chở quá tải.

Các thành viên của Tổ kiểm tra liên ngành được sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của đơn vị mình công tác, hay tổ công tác bố trí hoặc các phương tiện, thiết bị khác phù hợp, hợp pháp như: thiết bị ghi hình, ghi âm được trang bị để chụp ảnh, ghi âm các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện để làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Lực lượng tham gia Tổ kiểm tra liên ngành được sử dụng công cụ, dụng cụ hỗ trợ theo quy định của ngành mình.

Người điều khiển, chủ phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhưng không hợp tác, chống đối người thi hành công vụ thì Tổ kiểm tra liên ngành tạm giữ phương tiện, thuê cẩu kéo đưa phương tiện về vị trí trông giữ (tại các bến xe, Công an huyện, UBND xã gần nhất trên địa bàn kiểm tra), hoặc áp dụng các biện pháp khác phù hợp nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm. Xét cần thiết, tổ chức cắt phần thùng xe vượt quá quy định ngay tại hiện trường nhằm tăng tính răn đe và qua đó tuyên truyền, góp phần giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế và chủ phương tiện vận tải hàng hóa.

Thời gian hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành bắt đầu từ ngày kế hoạch được phê duyệt. Kế hoạch được triển khai thành nhiều đợt theo lịch kiểm tra chi tiết của tổ liên ngành.