Cho những cung đường bình yên...

Dịp tết, Thanh tra Sở GTVT vẫn bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) và sẽ duy trì cho đến hết lễ hội xuân 2022.

Thanh tra Sở GTVT kiểm soát hoạt động vận chuyển khách bến đò nganh Phú Thuận - Duy Tân vào mùng 4 tết. Ảnh: C.T

Tăng cường kiểm tra đường thủy

Ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu, Thanh tra Sở GTVT đã làm việc với chủ bến, chủ phương tiện tại bến đò ngang Duy Tân (Duy Xuyên) - Phú Thuận (Đại Lộc) và yêu cầu ký cam kết tuân thủ pháp luật trật tự ATGT.

Trước tết, công an các xã Đại Thắng, Duy Tân và Cảnh sát giao thông Công an huyện Đại Lộc cũng như Công an huyện Duy Xuyên thường xuyên đến kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành nghiêm an toàn vận chuyển hành khách.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải QNABUS - ông Nguyễn Thanh Nam cho biết, các tuyến xe buýt do công ty quản lý và vận hành bao gồm Tam Kỳ - Hiệp Đức, Tam Kỳ - Đại Lãnh, Tam Kỳ - Đại Phong, Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc, Tam Kỳ - Quế Sơn và Tam Kỳ - sân bay Chu Lai đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của hành khách kể từ ngày 4.2 (tức mùng 4 tết). Mọi thắc mắc và cần phản ánh, hành khách có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng: 0235.3555.111 hoặc 0906.555.105 để được giải đáp và giải quyết.

Đến sáng mùng 5 tết, Đội thanh tra giao thông số 1 thuộc Thanh tra Sở GTVT có mặt tại bến đò ngang Duy Tân - Phú Thuận kiểm tra. Thanh tra viên Nguyễn Văn Tiền đề nghị chủ phương tiện cung cấp giấy tờ liên quan để kiểm tra và nhận thấy các giấy chứng nhận kiểm định, đăng ký phương tiện, thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa (TNĐ) đều hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tiền không quên lưu ý chủ bến, chủ phương tiện và người lái nghiêm túc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hướng dẫn khách mặc và sử dụng trang thiết bị cứu sinh, chở đúng số người cho phép.

Tại bến TNĐ Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An), Đội quản lý bến TNĐ (Thanh tra Sở GTVT) những ngày qua đã chú trọng kiểm tra các điều kiện an toàn đối với cảng, bến, luồng, báo hiệu; giám sát việc chấp hành quy định về giá cước và niêm yết giá cước vận tải hành khách.

Lực lượng này cũng thường xuyên giám sát không để xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá vé, đầu cơ, buôn bán vé, chèo kéo khách tại các cảng, bến TNĐ vận chuyển hành khách lễ hội đầu xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra giấy tờ liên quan của một chủ phương tiện vận chuyển khách TNĐ. Ảnh: CT

Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 2 (Thanh tra Sở GTVT) - ông Nguyễn Hồng Hải cho hay, trước tết, đội đã thực thi nhiệm vụ tại Cảng hàng không Chu Lai để xử lý tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải không phép, xe trá hình, xe dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định gây mất an ninh trật tự. Dịp trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thanh tra viên tiếp tục tuần soát tại bến khách ngang sông Tam Quang - Tam Hải và bến Tam Hòa (Núi Thành).

Tuần soát đường bộ

Theo ông Thái Minh Hoàng - Đội trưởng Đội thanh tra giao thông số 1, ngoài các bến đò ngang, trong và sau tết, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đảm bảo ATGT đường bộ tại các bến xe khách như Đại Lộc, Bắc Quảng Nam (Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên).

Cùng với đó, đội cử thanh tra viên tuần tra lưu động xử lý xe đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chèo kéo khách mà trọng tâm là ngã ba Vĩnh Điện (Điện Bàn), ngã ba Nam Phước (Duy Xuyên).

Việc tuyên truyền ATGT đường bộ gắn với kiến thức phòng chống dịch Covid-19 cho người dân; vận động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, không phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định cũng được đẩy mạnh.

Chánh Thanh tra Sở GTVT - ông Trương Văn Sơn cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát từ nay cho đến hết ngày 28.2 (tức hết ngày 28 tháng Giêng) kể cả đường bộ, đường TNĐ.

Lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động vận tải hành khách tại nhà ga, bến xe, các điểm dừng đón trả khách trên đường; kiên quyết không cho xe xuất bến nếu lái xe sử dụng bia, rượu, phương tiện không đảm bảo an toàn.

Thanh tra Sở GTVT cũng sẽ chú ý tuần soát tại các điểm phức tạp như ngã ba Tam Xuân (Tam Kỳ - Núi Thành), ngã tư Trần Cao Vân - Nguyễn Hoàng (Tam Kỳ), khu vực Kỳ Lý (Tam Kỳ - Phú Ninh), Quán Gò, Hà Lam (Thăng Bình), Hương An (Quế Sơn) nhằm xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”, chạy sai hành trình, chở quá tải, quá số người quy định; chèn ép, sang nhượng hành khách, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp quản lý hoạt động của xe ô tô thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý vi phạm.