Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh: Đột phá giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng đô thị

Nhân dịp đầu năm mới 2024, phóng viên Báo Quảng Nam có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh về những định hướng lớn và giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh phát biểu tại Kỳ họp HĐND thành phố. Ảnh: X.P

* Nhìn lại trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố, theo ông đâu là những điểm nhấn đáng chú ý nhất?

Ông Bùi Ngọc Ảnh: Năm 2023 kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế của tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, giá nguyên liệu, nhiên vật liệu tăng cao. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tỉnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và sự đồng lòng của nhân dân, Tam Kỳ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý.

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của năm 2023 sát với tình hình thực tế của thành phố; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, bao gồm cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh; chỉ đạo, tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều năm qua như đường Bạch Đằng, N10, Nguyễn Du đến Bạch Đằng; đường bao Nguyễn Hoàng, khớp nối khu dân cư Sở Xây dựng; khu dân cư Nam Tam Thanh,…

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án về giáo dục, khớp nối hạ tầng đô thị, nâng cấp đô thị cũng đạt được kết quả tích cực. Giải ngân đầu tư công năm 2023 đạt 100% kế hoạch. Thành phố cũng tổ chức thành công các sự kiện văn hóa - thể thao lớn mang tầm quốc gia, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia như giải Marathon Tam Kỳ Discovery, Ngày hội Văn hóa - thể thao - du lịch biển, ra mắt Thư viện số cộng đồng đầu tiên của cả nước.

Đường N10 thông với đường Phan Châu Trinh góp phần khớp nối hạ tầng giao thông khu vực nội thị Tam Kỳ. Ảnh: X.P

* Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Ảnh: Vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch, là giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (90,5%), thương mại - dịch vụ (94,2%); thu phát sinh kinh tế trên địa bàn mặc dù vượt dự toán, nhưng phần thành phố quản lý thu không đạt kế hoạch, nhất là các khoản thu lớn như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Chưa xúc tiến, thu hút được nhà đầu tư chiến lược.

Công tác quản lý đô thị có mặt chưa tốt. Bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy chuyển biến tích cực nhưng một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số dự án tiến độ triển khai chậm hoặc chưa thực hiện. Kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm có lúc chưa kịp thời...

* Bước vào năm mới 2024, Tam Kỳ xác định chủ đề của năm “Tăng tốc - Kỷ cương - Sản phẩm cụ thể”, ông có thể giải thích rõ hơn?

Ông Bùi Ngọc Ảnh: Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Do đó thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ để “tăng tốc” nhằm đạt các chỉ tiêu của năm 2024 và hướng đến đạt các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đồng thời thực hiện Công điện số 968 (16/10/2023) của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Tam Kỳ tập trung chỉ đạo nghiêm túc để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc gắn với thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố.

Trên tinh thần “Tăng tốc - Kỷ cương” để phấn đấu tạo ra được các “Sản phẩm cụ thể” trong năm 2024, UBND thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc nổi cộm, những vấn đề người dân quan tâm bằng sự quyết tâm cao; phân công cụ thể cho từng đồng chí thường trực ủy ban, từng phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, xây dựng thời gian, lộ trình triển khai, kết thúc gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong thực thi công vụ. Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công cho từng đồng chí thường vụ đứng điểm từng địa phương, từng nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy triển khai thực hiện.

* Nhiệm vụ nào được thành phố xác định trọng tâm, cốt lõi, thưa ông?

Ông Bùi Ngọc Ảnh: Tam Kỳ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả công việc sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đó là các nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2024.

Cụ thể, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 04 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như đường bao Nguyễn Hoàng, đường N10 (đoạn Hùng Vương - Nguyễn Đình Chiểu), bến xe mới (An Sơn), khu công nghiệp Thuận Yên, khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa, khu dân cư - tái định cư khối phố 4 An Sơn, đường nối Lam Sơn - Trần Đại Nghĩa (Tân Thạnh), khu dân cư tổ 10 An Mỹ, khu dân cư Mỹ Thạch Trung - Hòa Thuận, công viên Nguyễn Tất Thành, khu phức hợp công viên phúc lợi xã hội và chăm sóc người cao tuổi phường An Phú...

Bên cạnh đó, thành phố tập trung các nhóm dự án chuẩn bị đầu tư quan trọng tạo động lực phát triển thành phố được triển khai năm 2024 và các công trình khởi công chào mừng 50 năm giải phóng quê hương như kè ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư, tuyến mương ngầm thoát nước dọc đường Trưng Nữ Vương, khu phức hợp thể dục - thể thao vùng đông tại xã Tam Phú, đầu tư nâng cấp chợ An Sơn.

Đồng thời chuẩn bị đầu tư một số dự án xây dựng hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, như đường vành đai phía tây; khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học sông Đầm, tuyến kênh thoát lũ phía tây (từ cống Ông Dung ra sông Tam Kỳ); đường và kè phía đông sông Kỳ Phú - Bàn Thạch, Quảng trường biển, công viên ven sông Bàn Thạch.

Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, thúc đẩy các dự án lớn về đô thị, du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã giao đất, lựa chọn nhà đầu tư; phối hợp các ngành của tỉnh thúc đẩy lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án như khu đô thị Hòa Hương, khu đô thị công viên đồi An Hà, khu đô thị hỗn hợp trục Điện Biên Phủ, khu đô thị sinh thái Hòa Lang.

Đầu tư khôi phục hệ sinh thái sông Đầm, gắn địa đạo Kỳ Anh; hoàn thành thiết kế quy hoạch làng Cà Ban, Hương Trà, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. Đầu tư nâng cấp hạ tầng bãi tắm Hạ Thanh, Tỉnh Thủy phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ biển.

* Xin cám ơn ông!