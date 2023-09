CIZIDCO đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giao đất trong các khu công nghiệp cho nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 242ha đang được đẩy nhanh tiến độ GPMB. Ảnh: Văn Sanh

Nỗ lực giải phóng mặt bằng

CIZIDCO là chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai, Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng, thời gian qua đạt được một số kết quả tốt nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc...

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng (Tam Kỳ) có quy mô hơn 197ha, tổng vốn đầu tư gần 361 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2015, đến nay trở thành một mô hình mẫu của các KCN Quảng Nam và cả nước khi đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT,GPMB) và đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh gần 159ha, tỷ lệ lấp đầy gần 81%.

Đến nay diện tích còn đang triển khai BT,GPMB là 38,3ha; trong đó đất ở, đất vườn chiếm tỷ lệ lớn nhất, hơn 20,3ha với 90 hộ dân có nhà ở, đang triển khai BT,GPMB 32 hộ trong năm 2023.

Đất nông nghiệp chiếm 11ha nhưng mới thẩm định được 1 phương án bồi thường với diện tích 0,9ha. Đất nghĩa trang, mồ mả chiếm diện tích 7ha với khoảng 1.500 mộ cần di dời, đang thực hiện thủ tục BT, di dời 450 mộ, đến nay đã phê duyệt phương án BT 119 mộ và mới di dời được 13 mộ.

Dự án KCN Tam Thăng mở rộng có tổng diện tích 242ha tại xã Bình Nam (Thăng Bình), tổng vốn đầu tư 768 tỷ đồng.

CIDIDCO được Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án này vào tháng 2/2022, hiện tập trung triển khai BT,GPMB diện tích 50,1ha phục vụ cho kế hoạch mở rộng dự án của Tập đoàn Hyosung. Trong đó, diện tích đã phê duyệt phương án BT,GPMB 41ha; diện tích đang lập các thủ tục, thẩm định các hồ sơ bồi thường 9ha và đã di dời 325/326 mồ mả.

Ngoài ra, phần diện tích tiếp tục triển khai BT đảm bảo theo kế hoạch đầu tư hạ tầng KCN và kế hoạch sản xuất của Tập đoàn Hyosung 89,5ha, đã hoàn thành đo đạc bản đồ và đang triển khai các bước tiếp theo.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Ông Nguyễn Vĩnh Dương - Phó Giám đốc CIZIDCO cho biết, đối với dự án KCN Tam Thăng, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và hiện trạng sử dụng đất của người dân không trùng khớp thời gian rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và việc thực hiện các thủ tục BT diện tích 11ha đất nông nghiệp bị kéo dài qua nhiều năm nay.

Bên cạnh việc nhiều người dân xã Tam Thăng chưa nhận tiền, di dời mồ mả thì việc không có khu cải táng tập trung, đảm bảo quy mô cũng khiến tiến độ di dời hơn 1.200 mồ mả còn lại bị chậm trễ. Mặt khác, quỹ đất tái định cư tại xã Tam Thăng chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên việc triển khai BT,GPMB đối với đất ở, nhà ở trong thời gian qua chưa thể thực hiện.

Hiện nay, trong KCN Tam Thăng có 2ha đất do UBND xã Tam Thăng quản lý tại khu vực xâm canh đã được UBND TP.Tam Kỳ ra quyết định thu hồi, nhưng chưa thể bàn giao mặt bằng. Lý do, diện tích đất này có nguồn gốc do ông bà khai hoang trước đây, vì điều kiện thời tiết không canh tác liên tục nên người dân đề nghị được Nhà nước hỗ trợ bồi thường khi thu hồi.

Tương tự, trong dự án KCN Tam Thăng mở rộng có 1,3ha đất nông nghiệp thuộc UBND xã Bình Nam quản lý theo hồ sơ địa chính (đất 5%), song thực tế người dân đã sử dụng ổn định nhưng không có hợp đồng thuê đất nên không được bồi thường khi thu hồi theo quy định. Việc này chưa nhận được đồng thuận của người dân nên công tác BT,GPMB ách tắc.

Ngoài ra, sự thay đổi về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo sự chênh lệch về cơ chế, chính sách, quyền lợi giữa các hộ dân trong cùng một dự án dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và không nhận được sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của dân. Các đơn vị bồi thường cùng lúc thực hiện BT,GPMB nhiều dự án nên tiến độ triển khai cũng như phối hợp các cấp giải quyết chưa đảm bảo.

Để đẩy nhanh tiến độ BT,GPMB, đảm bảo tiến độ đầu tư, CIZIDCO đã tập trung thực hiện các giải pháp: bố trí cán bộ, nhân viên tham gia cùng đơn vị BT để thực hiện các công việc, thủ tục liên quan; chủ động gặp người dân để vận động, hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục về BT,GPMB, bàn giao mặt bằng; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất để nhận được sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời của UBND thành phố, UBND huyện và các xã vùng dự án.

“Phấn đấu trong tháng 9/2023, CIZIDCO sẽ thực hiện bàn giao khoảng 41ha mặt bằng sạch tại KCN Tam Thăng mở rộng cho Tập đoàn Hyosung triển khai các dự án đầu tư” - ông Nguyễn Vĩnh Dương nói.