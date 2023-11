Cơ quan hợp tác phát triển Italia kiểm tra thực địa dự án gia cố kè và trồng rừng phòng hộ ven biển xã Tam Thanh

Hội An tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở bờ sông, bờ biển và ngập lụt

ĐỖ HUẤN | 23/09/2023 - 09:15

(QNO) - UBND TP.Hội An đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, chính quyền các xã, phường nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân do sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển và ngập lụt trên địa bàn thành phố.