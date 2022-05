Còn 88 xe container, xe đầu kéo chưa lắp đặt camera

Nghị định số 10 của Chính phủ quy định, kể từ ngày 1.7.2021, xe kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe KDVT vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera lưu trữ hình ảnh trong suốt hành trình.

Ông Phan Đức Tiễn - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) cho biết, việc lắp đặt camera sẽ giúp theo dõi, giám sát, phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm quy định pháp luật của tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: ngủ gật, mất tập trung khi lái xe, sử dụng điện thoại khi lái xe, lái xe quá thời gian quy định và các tình huống bất thường khác.

Qua theo dõi camera, đơn vị KDVT sẽ kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa tài xế vi phạm; cơ quan chức năng có căn cứ để xử lý vi phạm của tài xế và đơn vị KDVT.

Thông tin, dữ liệu từ camera lắp trên xe được sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, quản lý hoạt động của người lái xe và phương tiện của đơn vị KDVT.

Cung cấp cho cơ quan công an (Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); cho ngành giao thông vận tải (Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT) để phục vụ quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác khác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ đã cho phép lùi thời hạn xử phạt hành vi không lắp thiết bị này đến hết ngày 31.12.2021. Thống kê mới đây cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 56 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo, số lượng phương tiện phải lắp đặt là 438 xe.

Tuy nhiên, theo ông Phan Đức Tiễn, hiện mới có 350 xe KDVT hàng hóa bằng container, xe đầu kéo lắp đặt camera, 88 xe chưa thực hiện lắp đặt. Chính vì vậy, Sở GTVT sẽ tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị KDVT tuân thủ quy định.

Bởi lẽ, việc lắp đặt camera còn giúp quản lý chặt chẽ lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn giao thông. Nếu không tuân thủ, lực lượng chức năng phát hiện sẽ xử lý nghiêm minh theo luật định.