Công nghệ trong an toàn giao thông

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên và Ban ATGT địa phương thời gian qua đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm.

Chuyên viên Sở GTVT nắm bao quát “sức khỏe” các tuyến đường bộ mà ngành quản lý qua phần mềm. Ảnh: CT

Trên đường bộ và đường thủy nội địa, nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tuần tra kiểm soát được thực thi, như triển khai tuần tra kiểm soát theo chuyên đề, nhất là hoạt động của các tổ liên ngành cấp tỉnh. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm quản lý, giám sát, xử lý vi phạm bước đầu có hiệu quả.

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp tập huấn đào tạo, sử dụng thử nghiệm phần mềm quản lý kiểm tra, giám sát bảo trì đường bộ cho các doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban ATGT tỉnh chia sẻ, sử dụng phần mềm Govone đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, giám sát chặt chẽ hoạt động của cán bộ tuần đường, tuần kiểm, thanh tra tại hiện trường.

Nhờ ứng dụng CNTT, việc phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng, quản lý cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, quản lý lịch sử duy tu bảo dưỡng tài sản hạ tầng giao thông được tăng cường và giảm các thủ tục, giấy tờ trong thực thi nhiệm vụ. Theo dõi qua phần mềm, Sở GTVT không cần đi thực tế vẫn nắm bao quát được “sức khỏe” tuyến đường như thế nào, kịp thời chỉ đạo xử lý hư hỏng, đảm bảo ATGT.

Ngoài TP.Hội An và nhiều địa phương khác, Tam Kỳ xác định ứng dụng hệ thống camera vào mục đích giám sát ATGT là giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả cao, hỗ trợ đắc lực công tác đảm bảo ATGT.

Bên cạnh tranh thủ hệ thống camera giám sát an ninh công cộng do Công an tỉnh quản lý, camera do cấp xã, phường, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân lắp đặt, Công an TP.Tam Kỳ còn triển khai hệ thống giám sát an ninh công cộng với 42 camera, tại 32 điểm trên địa bàn. Hệ thống này giúp tra cứu, cung cấp hình ảnh, video hàng trăm vụ tai nạn giao thông, hàng nghìn vụ vi phạm trật tự ATGT.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh rà soát, đánh giá mặt đạt được cũng như hạn chế ở các địa phương đã lắp đặt camera an ninh trong quản lý, bảo trì, vận hành hệ thống giám sát, kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vi phạm ATGT và nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT-TT nghiên cứu, thực hiện kết nối dữ liệu với Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC) để tiếp nhận kịp thời mọi phản ánh trong công tác ATGT, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình và phát huy hiệu quả.

Liên quan đến giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho biết sẽ nghiên cứu các nội dung và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung trong trường hợp chưa có các quy định về giám sát tốc độ. Vì vậy, ngoài giám sát tốc độ phương tiện, việc ứng dụng CNTT vào quản lý, xử lý vi phạm đường thủy nội địa cần được triển khai rộng rãi, hiệu quả.