Đa dạng tuyên truyền an toàn giao thông

Các lực lượng chức năng, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đang chú trọng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Cạnh đó, việc duy trì, nhân rộng các mô hình đảm bảo ATGT ở cơ sở cũng được quan tâm thực hiện.

Lực lượng của Thanh tra Sở GTVT kiểm tra ca nô chở khách tại bến Cửa Đại, thuộc tuyến Hội An - Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Riêng những tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đã sử dụng ô tô gắn pa-nô, bảng ảnh, loa phóng thanh thực hiện 66 buổi tuyên truyền lưu động về trật tự ATGT trên các tuyến giao thông, tổ chức 1 buổi tuyên truyền trực tuyến cho Hội LHPN tỉnh với 450 hội viên tham gia, 13 buổi tuyên truyền trực tiếp về pháp luật giao thông cho 1.450 cán bộ, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và 680 học sinh các trường.

Phòng còn tuyên truyền, phổ biến trực tiếp cho 76 doanh nghiệp các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc về vận chuyển hàng hóa, tải trọng của phương tiện.

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tiến hành 7 buổi tuyên truyền tại một số xã của các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Tiên Phước, Đại Lộc và TP.Hội An; kết hợp cấp 230 áo phao, phao cứu sinh và 100 dụng cụ nổi cá nhân.

Quá trình tuần tra kiểm soát, Thanh tra Sở GTVT phổ biến, yêu cầu chủ bến, người lái phương tiện tại các bến khách ngang sông như Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang, Ông Đốc, Phú Thuận, Duy Tân, Đại Thắng, Đại Sơn, hay tuyến Hội An - Cù Lao Chàm phải tuân thủ chấp hành trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Thi công khắc phục tình trạng lún, gãy nền đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Mà Cooih (Đông Giang). Ảnh: K.K

Tỉnh đoàn tập huấn kiến thức ATGT và kỹ năng ứng cứu tai nạn giao thông cho hơn 150 đoàn viên thanh niên. Thi công 2 công trình “Thắp sáng vùng biên” tại xã Đắc Pring (Nam Giang) và A Xan (Tây Giang) với kinh phí hơn 60 triệu đồng. Phát động đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về ATGT” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Hội LHPN tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn về ATGT tại các địa bàn trọng điểm, khu đông dân cư. Chỉ đạo Hội LHPN các cấp vận động thực hiện chương trình “Uống có trách nhiệm - vì ATGT - vì gia đình hạnh phúc”. Duy trì và nhân rộng câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT” tại Sơn Viên, Quế Lâm, Quế Ninh của huyện Nông Sơn (88 thành viên) và phường An Phú, TP.Tam Kỳ (60 thành viên).

Hội Nông dân tỉnh đề nghị mỗi huyện hội chỉ đạo ít nhất một xã điểm, thành lập các câu lạc bộ, chi tổ hội nông dân “ATGT”; xây dựng các mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Bến đò ngang an toàn”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”.