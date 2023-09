Đảm bảo an toàn các công trình nông nghiệp trước mùa mưa bão

(QNO) - Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã chủ động hoàn thành tiến độ thi công nhanh nhất có thể trước mùa mưa bão nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công trình hồ chứa nước Hố Do đã thi công xong 95% khối lượng, dự kiến kịp tiến độ đưa vào sử dụng trước khi mưa bão đến. Ảnh: H.Đ

Theo ông Võ Văn Điềm - Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh, các dự án chuyển tiếp thì ban đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2023 và phấn đấu sớm hơn trước khi mùa mưa bão đến.

Ghi nhận tại hồ chứa Hố Giang (xã Quế Long, Quế Sơn), công trình này vừa được nâng cấp nhiều hạng mục như bề mặt thân đập hồ chứa, đường giao thông nội bộ… Việc hoàn thành sớm giúp hồ chứa phát huy tác dụng tích trữ nước và đảm bảo an toàn hồ chứa khi có mưa bão kéo dài.

Tương tự, hồ chứa nước Hố Do (Thăng Bình) sau hơn 2 năm thi công đến nay đạt 95% khối lượng, đang hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023. Tương tự hồ chứa nước Phước Hòa (Hiệp Đức) thi công từ năm 2019 cũng cơ bản hoàn thành. Điều này hạn chế tối đa việc hư hỏng do thiên tai gây nên nếu so với việc công trình còn dang dở.

Các hạng mục cuối cùng đang hoàn thiện. Ảnh: H.Đ

“Đối với 17 hồ chứa thuộc Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập - WB8, triển khai thi công từ năm 2018 đến nay đã hoàn thành, đảm bảo an toàn vượt lũ. Và đã bàn giao đưa vào sử dụng 3 hồ chứa, đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng các hồ còn lại. Các công trình trên đến nay đã đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2023” - ông Điềm thông tin.

Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2023 có sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng. Các công trình này khởi công xây dựng trong tháng 7/2023 và đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ thi công hoàn thành các hạng mục chính, đảm bảo an toàn khi có mưa bão xảy ra.

Việc đảm bảo an toàn các công trình nông nghiệp, thủy lợi trong mùa mưa bão luôn được chú trọng. Ảnh: H.Đ

[VIDEO] - Các công trình do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh quản lý đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão:

Cùng với việc chạy đua hoàn thành các công trình trước mưa bão, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai năm 2023 với danh sách là toàn bộ cán bộ của ban.

Ban chỉ huy sẽ kiểm tra các công trình do ban quản lý thực hiện để chỉ đạo xây dựng phương án bảo vệ công trình. Ngoài ra, theo dõi tình hình trước, trong và sau thiên tai để khắc phục hậu quả nếu có.

BQL Dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT phân công cụ thể từng thành viên đảm trách các công trình để theo dõi, kịp thời bảo vệ các công trình khi có thiên tai. Ảnh: H.Đ

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với công việc cụ thể. Các trưởng, phó ban sẽ chịu trách nhiệm toàn diện cho các dự án được phân công phụ trách. Tham mưu công tác dự trữ vật tư, lương thực, hậu cần… để chủ động khi xảy ra tình huống.

“Ngoài ra, các chuyên viên sẽ trực tiếp theo dõi, triển khai ứng phó thiên tai với từng dự án. Phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ công trình để hạn chế tối đa các thiệt hại” - Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Võ Văn Điềm cho biết.