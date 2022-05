Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Quảng Nam, Ban ATGT tỉnh mới đây đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật có liên quan, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi mở đường ngang trái phép, vi phạm hành lang an toàn.

Giờ trưa, xe chở keo nối đuôi nhau đậu đỗ trái phép trên đường dẫn phía nam cầu Giao Thủy (Duy Xuyên) để chờ “thông chốt” chạy qua hướng Đại Lộc. Ảnh: T.C.T

Theo đó, Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và công an các địa phương có đường sắt đi qua tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về ATGT để nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân, học sinh các quy tắc, biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; các hành vi bị nghiêm cấm và quy định xử phạt đối tượng vi phạm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm ATGT đường sắt để tránh xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: K.K

Ban ATGT tỉnh yêu cầu UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP.Tam Kỳ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội để tập huấn, tọa đàm, đối thoại, hội nghị tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phòng tránh tai nạn tại đường ngang giao cắt đường sắt. Công bố công khai mốc chỉ giới bảo vệ công trình, hành lang an toàn đường sắt cho nhân dân biết, thực hiện.

Các huyện, thị xã, thành phố nêu trên có trách nhiệm chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và phát huy các mô hình bảo vệ ATGT đường sắt. Tổ chức cho nhân dân ký cam kết không lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn; không đặt chướng ngại vật, không trộm vật tư phụ kiện đường sắt; không chăn thả gia súc, phơi nông sản trên đường sắt…Xử lý nghiêm, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối tượng tự ý mở đường ngang trái phép để răn đe, giáo dục chung.

Đối với những đơn vị đang quản lý và khai thác đường sắt, Ban ATGT tỉnh đề nghị Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, biển báo hiệu, hệ thống phát thanh tuyên truyền tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động “Em yêu đường sắt quê em”, cùng các phong trào bảo vệ đường sắt khác tại địa phương.