Đẩy mạnh thanh tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh thời gian qua đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Qua 3 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản 44 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với tổng số tiền 410,3 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 20 trường hợp cơi nới kích thước thành, thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép với số tiền 265,4 triệu đồng; 6 trường hợp vận chuyển vật liệu rời nhưng để rơi vãi, nước chảy xuống đường gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường với số tiền 18 triệu đồng; 6 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với 79,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở GTVT còn kiểm tra, xử lý kinh doanh vận tải hành khách không phép, xe hợp đồng trá hình, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định gây mất an ninh trật tự tại Cảng hàng không Chu Lai; thanh tra, kiểm tra chuyên đề xe vận chuyển đưa đón học sinh. Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của cân kiểm soát tải trọng tại các mỏ cát; hoạt động của xe điện vận chuyển khách tại Hội An.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 4.575 trường hợp vi phạm, xử phạt 2.200 trường hợp với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cũng phân công cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra đường sắt tại nhà ga, đường ngang và phát hiện 19 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 5,8 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh huy động 767 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông vào ban đêm dọc quốc lộ 1, đường cao tốc, đường Võ Chí Công, địa bàn Tam Kỳ, Hội An. Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 98 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền 67,6 triệu đồng; yêu cầu 37 lượt chủ quán ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Đối với đường thủy nội địa, Tổ kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đối với các chủ bến (bến khách), chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách. Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh lập biên bản vi phạm 25 trường hợp, phạt tiền hơn 83,7 triệu đồng...