Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công khu tránh trú bão An Hòa và cảng cá Tam Quang

(QNO) - Chiều 4.5, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa và dự án cảng cá Tam Quang, do Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình NN&PTNT tỉnh thực hiện.

Dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa thi công đạt 55% khối lượng. Ảnh: VĂN PHIN

Đến nay, khối lượng thi công dự án sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa đạt 55% so với hợp đồng ký kết. Công trình hiện tạm dừng thi công do nhân dân chưa tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng, trong đó có 2,1ha đất thu hồi chưa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với dự án cảng cá Tam Quang, đã hoàn thiện thủ tục và giải phóng mặt bằng được 4,15/4,3ha; diện tích còn lại các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Tại cuộc họp, UBND huyện Núi Thành thống nhất triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công 2 dự án trên. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện nhanh chóng lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ còn lại trong dự án cũng như có biện pháp kiên quyết trong giải phóng mặt bằng. Sớm giải quyết hỗ trợ ổn định sản xuất và hỗ trợ ngừng việc đối với hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án.