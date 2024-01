Đề nghị lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên đường Võ Chí Công

Sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri địa phương phản ánh cần quan tâm lắp đặt biển báo giao thông cảnh báo nguy hiểm trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua khu dân cư Phú Bình - Phú Đông (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) vì khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trong báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh ngày 23/1, UBND tỉnh cho rằng đoạn đường qua khu dân cư Phú Bình - Phú Đông mà cử tri kiến nghị thuộc gói thầu XL01 (đoạn Km0+00 - Km15+880), Dự án đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đường Võ Chí Công) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Gói thầu đã thi công hoàn thành vào tháng 7/2022. Trước khi đưa vào khai thác sử dụng, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần chủ trì cùng các đơn vị và địa phương liên quan (Ban An toàn giao thông tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý đô thị TP.Tam Kỳ, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Tam Kỳ…) kiểm tra hiện trường, góp ý bổ sung các nội dung về công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời công trình cũng đã thực hiện công tác tư vấn thẩm tra an toàn giao thông đảm bảo an toàn trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

Ngày 10/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng và bàn giao cho đơn vị quản lý. Hiện nay, thời hạn của dự án đã hết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tổ chức quyết toán để trình cấp thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Do vậy, trong quá trình khai thác, trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung thêm biển báo thì địa phương đề xuất với cơ quan quản lý để được xem xét, bổ sung.

Trước mắt, để giảm thiểu tai nạn giao thông trên đoạn đường này theo đề nghị của cử tri, đề nghị UBND TP.Tam Kỳ, UBND xã Tam Phú và các ngành ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân, chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt chấp hành quy định về tốc độ cho phép để thích nghi dần đối với tuyến đường mới được đưa vào khai thác sử dụng.