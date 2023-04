Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án bất động sản khu phố mới Phước An

UBND tỉnh vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An (huyện Tiên Phước) đến hết tháng 12/2023 và đây là lần gia hạn tiến độ dự án cuối cùng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tiên Phước trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, các thủ tục về đầu tư, xây dựng và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án.

Thực hiện công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư của dự án.

Được biết dự án Khu phố mới Phước An khởi công vào ngày 17/3/2017, được xây dựng trên diện tích gần 15,7ha với quy mô dân số khoảng 1.500 người, thuộc địa bàn khu phố Phước An, thị trấn Tiên Kỳ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, được thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, việc triển khai dự án gặp ách tắc, chủ yếu do vướng mặt bằng.