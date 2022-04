Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An: Xác định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ

Dù tập trung quyết liệt để thi công, song tiến độ của Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An vẫn còn chậm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra hiện trạng dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT608. Ảnh: T.C

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với các bên liên quan tại thị xã Điện Bàn vào chiều 30.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu cần tích cực vào cuộc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, ban ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ách tắc giải phóng mặt bằng

Theo ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, dự án thành phần HA/W1 xây dựng hồ chứa nước Lai Nghi và hồ Pháp Bảo đã bàn giao mặt bằng sạch trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc TP.Hội An, đang triển khai thi công. Tuy nhiên, phạm vi thuộc thị xã Điện Bàn còn một số thửa đất nông nghiệp chưa lập phương án bồi thường do vướng nguồn gốc đất.

Đối với dự án thành phần nâng cấp, cải tạo đường ĐT608, một phần diện tích mương dẫn dòng ra cửa xả thuộc xã Điện Minh đang niêm yết kết quả xác định nguồn gốc đất.

Về đất ở, có 39 hộ chưa lập phương án bồi thường do vướng mắc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND thị xã Điện Bàn. Bên cạnh đó, vài đoạn tuyến tiếp tục vướng giải phóng mặt bằng do còn một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, vướng các trụ điện chưa di dời do nằm trên phạm vi chưa bồi thường của những hộ dân.

Dự án thành phần nạo vét sông Cổ Cò cũng có chung tình trạng vướng về giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân phường Điện Ngọc (Điện Bàn) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường.

“Chúng tôi đề nghị thị xã sớm trình phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất nông nghiệp và đất ở còn lại tại xã Điện Phương và phường Điện Nam Đông, phương án bồi thường và tái định cư đối với các vị trí còn vướng mắc. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng khu tái định cư, di dời các trụ điện để có mặt bằng sạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khảo sát hiện trạng dự án nạo vét sông Cổ Cò. Ảnh: T.C

UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đã phê duyệt phương án bồi thường sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng. Đối với những diện tích chưa xét nguồn gốc đất, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp UBND các xã, phường sớm tổ chức xét nguồn gốc đất, quy chủ và giải quyết các tranh chấp đất đai để có cơ sở lập phương án bồi thường” - ông Hà nói.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án thành phần, ông Phan Minh Dũng - Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho hay, địa phương đã chỉ đạo các công việc phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tuy nhiên công tác phối hợp chưa được tốt ở một số địa phương.

“Phải xác định, đối với các dự án trọng điểm này, một số trường hợp phải tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, cưỡng chế, bảo vệ thi công là câu chuyện cuối cùng, do đó đề nghị phải vào cuộc, rà soát từ đầu, làm hết sức, đảm bảo đầy đủ mọi hồ sơ pháp lý, kịp thời báo cáo tỉnh” - ông Dũng nói.

Không để chậm trễ

Chia sẻ với áp lực khối lượng công việc của các địa phương, trong đó có thị xã Điện Bàn đối với các công trình, dự án đang triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường phải nắm kỹ tinh thần, chủ trương của tỉnh, huyện để triển khai đồng bộ, vừa kết hợp tuyên truyền giải thích cho người dân, vừa đảm bảo chặt chẽ thủ tục, vận dụng đúng quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Liên quan đến tái định cư, ông Nguyễn Hồng Quang đề nghị thị xã Điện Bàn chuẩn bị quỹ đất tái định cư để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng khiến tiến độ của một số dự án thành phần bị chậm. Ảnh: T.C

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa lớn, sử dụng nguồn vốn vay, do đó nếu làm chậm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ cam kết với bên cho vay, mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều dự án khác.

“Phải xác định rõ trách nhiệm của ai, tồn tại ở đâu, giải pháp nào để tháo gỡ. Sự vào cuộc của các cấp, ngành, từ xã, phường đến cấp tỉnh chưa thực sự nhịp nhàng một số khâu, chưa xác định rõ trách nhiệm đối với từng công việc cụ thể, là một phần nguyên nhân khiến tiến độ bị chậm.

Tôi đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thể hiện được trách nhiệm, không để kéo dài dự án, ảnh hưởng đến kêu gọi đầu tư. Bên cạnh nỗ lực tăng cường vận động, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, phải có biện pháp quyết liệt đối với những trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành.

Thời gian tới, đối với dự án này, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn tập trung mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo sâu sát để đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.