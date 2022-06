Dừng khai thác cầu treo dân sinh đã quá 25 năm

Trong tuần, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo phục vụ người dân đi lại an toàn qua các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn.

Một cầu treo ở miền núi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: C.T

Ngành chức năng khuyến cáo, các cầu treo dân sinh đang khai thác nhưng đã hết thời hạn sử dụng (thời hạn sử dụng cầu dân sinh là 25 năm) phải dừng khai thác hoặc tháo dỡ. Trường hợp có nhu cầu sử dụng lại cần phải kiểm tra các bộ phận chịu lực chính như: dây cáp chủ, dây treo, hệ dầm mặt cầu và bộ phận đặc biệt quan trọng là phần chôn trong đất nối cáp chủ với mố neo.

Nếu phát hiện có hư hỏng, người có trách nhiệm phải cho sửa chữa hoặc thay mới để đảm bảo an toàn giao thông khi sử dụng tiếp. Các cầu treo dân sinh đang khai thác còn thời hạn sử dụng cũng phải thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn để sửa chữa kịp thời, phục vụ người dân đi lại an toàn.

* Liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Giám đốc Sở Giao thông vận tải Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cho biết, trong tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai 725 ca tuần tra kiểm soát với 2.734 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 2.791 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 1.640 trường hợp với tổng số tiền 3.296 tỷ đồng; tước 242 giấy phép lái xe có thời hạn; tạm giữ 718 phương tiện vi phạm để xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh lập biên bản 5 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, xử phạt 2,3 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 41 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, lập biên bản 23 trường hợp, xử phạt 106,8 triệu đồng.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức 102 ca, huy động 393 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Quá trình này, lực lượng chức năng nhắc nhở 27 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định; lập 14 bản cam kết đối với chủ cơ sở kinh doanh về việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị; lập 107 biên bản xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 78,9 triệu đồng; yêu cầu 43 chủ quán ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán.