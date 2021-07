Gần 290 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 công trình giao thông ở miền núi

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 3 công trình giao thông tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang với tổng kinh phí gần 290 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM), do UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2021 - 2024 với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 140 tỷ đồng, ngân sách huyện Nam Trà My bố trí phần còn lại).

Công trình nhằm khắc phục sạt lở tuyến ĐH5.NTM sau thiên tai năm 2020, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 3 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh nối với trung tâm huyện Nam Trà My.

Công trình có có quy mô: khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường tuyến ĐH5.NTM với chiều dài 12,1km và bổ sung gia cố lề khoảng 2,6km; xây dựng mới cầu tại 2 vị trí thay thế cầu đã bị hư hỏng; gia cố mái taluy 3 cầu; xây dựng 35 cống thay thế cống cũ bị hư hỏng, vùi lấp và 14 cống mới; xây dựng tường chắn taluy âm để khôi phục lại đường cũ tại 10 vị trí sạt lở, tổng chiều dài 250m; gia cố rãnh dọc bị hư hỏng với tổng chiều dài 10km. Bề rộng nền đường 5m, khổ cầu 8m, tải trọng thiết kế 10T.

Công trình đường giao thông nội bộ kết hợp kè gia cố taluy suối Khe Điêng khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang được thực hiện từ nay đến năm 2024 với các hạng mục; đầu tư xây dựng các tuyến giao thông theo quy hoạch tổng chiều dài hơn 1,7km; tuyến kè gia cố mái taluy suối Khe Điêng hơn 1,1km; cầu qua suối Khe Điêng 1; hoàn thiện hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 108 tỷ đồng, ngân sách huyện Nam Giang 12 tỷ đồng).

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp (Bắc Trà My) với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 15,3 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 15,3 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện).

Công trình do UBND huyện Bắc Trà My làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2021 - 2023. Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 5,05km. Khi hoàn thành, công trình sẽ hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương.