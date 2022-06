Giải tỏa áp lực giao thông đô thị du lịch

Áp lực ách tắc giao thông là một trong những vấn đề nhức nhối của đô thị cổ Hội An một khi du lịch phục hồi.

Hội An đang có kế hoạch mở rộng phố đi bộ và xe không động cơ ra tuyến đường Phan Châu Trinh. Ảnh: Q.T

Những ngày cuối tuần, mọi nẻo đường vào phố cổ Hội An lại nêm kín người, xe. Sau hai năm tạm “ngủ yên” bởi dịch bệnh, thực trạng ách tắc giao thông đô thị di sản hiển hiện trở lại. Khi du lịch phục hồi người dân dường như đành chấp nhận thực tế rằng, nội thị Hội An không thể không… kẹt xe một khi còn xe có động cơ di chuyển vào khu vực trung tâm.

Ông Đỗ Như Châu - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoàng Như cho rằng, nên chăng cần có chính sách điều tiết giao thông hiệu quả hơn, cụ thể là triển khai đậu xe theo ngày chẵn - lẻ và cấm xe du lịch cỡ lớn vào khu vực trung tâm.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay: “Việc kẹt xe ở khu vực trung tâm đã xuất hiện nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng. Đặc thù của Hội An là đường nhỏ, chỉ cần 2 ô tô đi ngược nhau cũng đã có nguy cơ tạo ra ách tắc.

Do đặc thù của đô thị di sản nên Hội An không mở đường to trong khu vực nội thị. Quan điểm xuyên suốt của thành phố về mặt phát triển lâu dài khu vực trung tâm là khu vực không có xe cơ giới”.

Một tuyến đường nối từ trung tâm phố cổ ra vùng ngoại ô đang được triển khai. Ảnh: Q.T

Trong những năm gần đây, TP.Hội An cũng đã nỗ lực hoàn thành đầu tư nhiều công trình hạ kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội để giải tỏa một phần áp lực giao thông đô thị như: cầu dân sinh Cẩm Kim, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông, mở rộng nâng cấp đường Tống Văn Sương, bãi đỗ xe tại làng rau Trà Quế…

Trước mắt, chính quyền địa phương đang lên phương án mở thêm các tuyến đường không có phương tiện cơ giới hoặc thực hiện biện pháp hạn chế xe. Cụ thể hơn là với hai tuyến đường Phan Châu Trinh và Trần Hưng Đạo.

Hai năm dịch bệnh vừa rồi là “quãng nghỉ” bất đắc dĩ nhưng quý giá với hạ tầng đô thị cổ. Hội An vẫn đang cố gắng chạy đua để tháo những điểm nghẽn giao thông đô thị, nhất là giao thông kết nối đối ngoại.

Từ việc mở rộng đường dẫn cầu Ông Điền, xây dựng cầu Thanh Nam, thông các tuyến đường từ trung tâm phố cổ ra vùng ngoại ô nối với các tuyến tỉnh lộ ĐT607, ĐT608… Hiện nay hầu hết dự án trên vẫn đang trong quá trình triển khai.

Về lâu dài, Hội An đã tính phương án xây dựng mạng lưới bãi đỗ xe để phục vụ trung chuyển khách trước khi vào trung tâm phố cổ.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, thời gian vừa qua bãi đỗ xe ở khu vực nhà máy nước Hội An (cũ) chưa thể triển khai do bị vướng, thành phố đang tập trung để hoàn tất thủ tục chấm dứt nhà đầu tư cũ, hỗ trợ nhà đầu tư mới triển khai, khi hoàn thiện công trình sẽ giảm một phần đáng kể áp lực giao thông vào phố cổ Hội An.