Hai cây cầu chưa thể lưu thông vì thiếu đất làm đường dẫn

Hai cây cầu Tây An 1 và Tây An 2 nằm trên đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, quốc lộ 1 và quốc lộ 14H cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa thể lưu thông do thiếu đất đổ làm đường dẫn.

Từ chân cầu lên mặt cầu còn khuyến do chưa có đất đắp. Ảnh: P.H

Theo quan sát của chúng tôi sáng 11/5, các hạng mục xây dựng hai cây cầu Tây An 1 và Tây An 2 cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên đường dẫn vào cầu vẫn chưa được xây dựng, trời mưa làm cho hai bên đường dẫn bị sạt lở.

Cầu Tây An 1 gồm 9 nhịp dầm dài 33m, toàn cầu dài 306,6m; cầu Tây An 2 gồm 2 nhịp dầm dài 33m, toàn cầu dài 77,75m. Hai cây cầu này nằm trong dự án Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, quốc lộ 1 và quốc lộ 14H (tuyến ĐH20.DX theo quy hoạch). Dự án thực hiện từ năm 2019 đến 2023, tổng kinh phí hơn 248,4 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 20 tỷ đồng, do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện đại diện chủ đầu tư).

Tại cuộc họp ngày 20/4/2023 do UBND huyện Duy Xuyên tổ chức, cho biết nguyên nhân khiến 2 cây cầu chưa thể đưa vào lưu thông do nguồn vật liệu đất đắp K95, K98 trên địa bàn huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung rất khan hiếm. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa thông suốt trên toàn công trình, đường vận chuyển vật liệu khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước là công trình lớn, trọng điểm của huyện, sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải ách tắt giao thông trên tuyến quốc lộ 14H hiện nay, đồng thời thay đổi diện mạo phát triển cơ sở hạ tầng chung và giúp liên kết phát triển đô thị Nam Phước.

Ông Đức yêu cầu liên doanh các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thi công dứt điểm nền, mặt đường công trình trên tuyến từ cầu Tây An 1 đến cuối tuyến (giao với đường ĐH7.DX), tranh thủ trong mùa nắng xử lý nền đất yếu trên tuyến, đồng thời tiếp tục thực hiện các hạng mục có thể thi công trên toàn tuyến.

Về nguồn nguyên liệu đất phục vụ xây dựng công trình, ông Đức đề nghị nhà thầu khẩn trương chủ trì, phối hợp với Phòng TN-MT huyện, UBND xã Duy Trung để trình UBND tỉnh cấp phép theo đúng quy định…