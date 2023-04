Hội An cấm dừng, đỗ xe ô tô, xe ba bánh trên vỉa hè

Công an Hội An lập biên bản 192 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

NGUYỄN QUỲNH | 04/03/2023 - 11:27

(QNO) - Công an TP.Hội An cho biết, từ ngày 6/2-3/3, đơn vị phát hiện và lập biên bản 303 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.