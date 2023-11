Hơn 381 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư phía nam phường An Phú

TP.Tam Kỳ vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía nam phường An Phú. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là hơn 381 tỷ đồng, trong đó gần 213 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hơn 168 tỷ đồng xây dựng và chi phí khác.

Dự án Khu dân cư phía nam phường An Phú với tổng diện tích 15,2ha, bao gồm các hạng mục san nền, kết nối đường giao thông xung quanh và các tuyến nội bộ trong khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, điện, vỉa hè… Theo dự kiến, nguồn thu từ khai thác quỹ đất dự án khoảng 466 tỷ đồng.

Trước đó, TP.Tam Kỳ đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức dự toán là 256 tỷ đồng. Như vậy, sau khi điều chỉnh tăng 125 tỷ đồng. Theo UBND TP.Tam Kỳ, lý do điều chỉnh vì cập nhật hoàn thiện các hạng mục hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, trong đó có điều chỉnh tuyến đường Tam Kỳ - Núi Thành từ mặt cắt 24m thành 69m; điều chỉnh hệ thống điện (từ đi nổi thành đi ngầm), điều chỉnh hệ thống thoát nước và thu gom nước thải sinh hoạt đi riêng, do chênh lệch giá và thay đổi chi phí bồi thường so với thời điểm năm 2019…