Kiểm soát xe điện

Quá trình thí điểm sử dụng phương tiện xe 4 bánh chạy năng lượng điện (gọi tắt là xe điện) vận chuyển khách du lịch trong nội thành Hội An cho thấy nhiều mặt tích cực. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cần được quan tâm đúng mức.

Kiểm tra xe điện của Công ty CP Cosevco Hội An. Ảnh: S.C

Đầu năm 2021, Thanh tra Sở GTVT đã phối hợp kiểm tra 2 doanh nghiệp (DN) gồm Công ty CP Cosevco Hội An và Công ty TNHH MTV xe điện Hội An (trực thuộc Công ty CP Công trình công cộng Hội An) về việc đáp ứng các quy định hoạt động thí điểm sử dụng xe điện vận tải khách du lịch trong nội thành Hội An.

Qua kiểm tra cho thấy, số lượng phương tiện đưa vào vận chuyển khách trung bình ngày thường là 3 - 5 xe, riêng ngày cuối tuần 5 - 7 xe. Lưu lượng khách tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và thứ bảy, chủ nhật. Phương tiện đang hoạt động đều đảm bảo về giấy phép lái xe, đăng ký, kiểm định, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự…

Tuy nhiên, một số lái xe chưa chấp hành đúng vận chuyển khách theo tuyến đường được UBND tỉnh quy định. Lực lượng chức năng đã làm việc, đề nghị DN có trách nhiệm tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm pháp luật, cam kết không tái phạm hành vi đón trả khách không đúng nơi, không đúng tuyến đường cho phép.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch giảm sút, DN chỉ để lại một số ít người để duy trì hoạt động, không tổ chức khám sức khỏe thường xuyên; nhiều xe điện hết hạn đăng kiểm cũng không thực hiện đăng kiểm lại vì xe không hoạt động.

Trước thời điểm mở cửa du lịch toàn quốc, nhất là phục vụ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra chuyên ngành thực trạng của 2 DN nêu trên. Qua đó, yêu cầu DN khắc phục hạn chế, ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải, đảm bảo trật tự ATGT trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo DN cho biết mỗi công ty có tổng cộng 30 xe điện. Đại diện Công ty TNHH MTV xe điện Hội An chia sẻ, nhiều phương tiện bị hư hỏng sẽ được thay thế, cố gắng trước 30.4 năm nay đưa vào khai thác.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc điều hành Công ty CP Cosevco Hội An, DN hiện có 12 xe hoạt động, 18 xe còn lại đang bảo trì, bảo dưỡng vì hơn một năm qua rất ít chạy.

Đón đầu Năm du lịch quốc gia, công ty đang củng cố lại bộ máy tổ chức; tất cả lái xe đều có bằng B2, được Hiệp hội Du lịch đào tạo cấp chứng chỉ, được khám sức khỏe định kỳ. Có thể thấy, loại hình vận tải khách du lịch bằng xe điện đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc giao thông trong nội thành Hội An, được du khách ủng hộ và sử dụng dịch vụ vì mang lại trải nghiệm mới.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, thiết nghĩ ngành chức năng của tỉnh và TP.Hội An cần tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đưa hoạt động vận chuyển khách du lịch vào nề nếp.