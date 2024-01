Người dân Nam Phước vận động mở rộng đường tạm đón tết

(QNO) - Những ngày này, người dân tại khối phố Long Xuyên 2 (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) cùng nhau vận động đóng góp tiền của, công sức mở rộng đường bê tông tạm dẫn từ khu dân cư vào khu phố chợ Nam Phước để thuận lợi cho việc đi lại.

Người dân dựng bảng kêu gọi làm đường. Ảnh: PHAN VINH

Rút ngắn khoảng cách đường đi

Mỗi ngày, bà Phan Thị Tám (khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước) đều đi qua con đường đất rộng chưa tới 1m, băng qua cánh đồng rau màu để đến khu phố chợ Nam Phước. Mùa nắng thì không sao, nhưng mỗi khi mưa xuống, đường đất lầy lội, bà phải đi đường vòng hơn 2km ra đường lớn mới tới được chợ Nam Phước.

"Đi xa một chút thì không nói, tôi già cả, đạp xe ra đường lớn xe cộ nhiều tôi thấy nguy hiểm lắm. Bởi vậy mà nhiều người dù đường đất lầy lội họ cũng dắt xe đi qua. Có mấy người buôn bán, chở hàng nhiều ra chợ Nam Phước bị ngã nhiều lần mà cũng cố đi, vì cơ bản đường đất này gần hơn rất nhiều" - bà Tám chia sẻ.

Bảng công khai số tiền được kêu gọi làm đường. Ảnh: PHAN VINH

Anh Trần Ngọc Liên (khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước) kinh doanh một nhà hàng ở Khu phố chợ Nam Phước, ngày nào anh cũng qua lại con đường đất này nhiều lần. Trước đây, mỗi khi vào mùa mưa, anh cùng một số có người dân gần đó cùng nhau đổ đất, xà bần tu sửa lại đường tạm thời để có thể lưu thông an toàn.

"Không thể cứ đổ đất tu sửa đường kiểu chắp vá mỗi khi mưa xuống, người dân khối phố Long Xuyên 2 họp bàn thành lập Ban vận động làm đường tạm tự phát cho tuyến đường đất này trước dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi xin phép chính quyền và lập bảng kêu gọi bà con ủng hộ làm đường tạm trước, đến khi nhà nước đầu tư xây dựng theo quy hoạch thì khối phố sẽ tháo dỡ" - anh Liên nói.



[VIDEO] - Người dân chia sẻ về lợi ích thiết thực của việc làm đường tạm:

Đoạn đường đã được san ủi đất mở rộng dựa trên nền đất cũ và dự kiến xây dựng dài khoảng 120m, rộng 2m với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Từ khi ban vận động lập bảng kêu gọi đóng góp công khai, bà con khối phố Long Xuyên 2 và những khu vực lân cận đều đồng thuận rất cao. Thời điểm này, ban vận động đã kêu gọi được gần 30 triệu đồng, công khai số tiền ủng hộ ở ngay đầu đoạn đường.

Cần động bộ hạ tầng giao thông

Theo ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, khi người dân khối phố Long Xuyên 2 thành lập ban vận động làm đường tạm tuyến từ nhà ông Trần Phước nối đường Xuân Diệu, địa phương đã xuống kiểm tra, thống nhất cho xây dựng, đến khi dự án triển khai thi công đồng hộ hạ tầng giao thông thì dân sẽ cam kết tháo dỡ.

Đoạn đường này nằm trong phạm vi dự án Khu phức hợp dân cư văn hoá - thể thao khu phố chợ Nam Phước, được UBND huyện Duy Xuyên quy hoạch và đã đăng ký danh mục đầu tư lên UBND tỉnh. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan đến nay, dự án vẫn đang chờ triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Trên thực tế, thị trấn Nam Phước còn có 25 tuyến đường liên khối phố cần được nhựa hoá để đảm bảo tiến trình xây dựng đô thị loại 4. Ngoài ra, địa phương còn 45km đường nội thị cũng cần được nâng cấp, mở rộng. Thị trấn Nam Phước phấn đấu tới năm 2025 sẽ hoàn thành hệ thống kỹ thuật nông thôn, qua đó, đường tối thiểu phải rộng 5,5m.

Thị trấn Nam Phước kiến nghị cấp trên cần quan tâm đồng bộ hoá hạ tầng giao thông. Ảnh: PHAN VINH

Hằng năm, UBND thị trấn Nam Phước tổ chức tu sửa lại một số đoạn đường bị hư hỏng trên địa bàn, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán. Đối với đoạn đường từ nhà ông Trần Phước nối đường Xuân Diệu, rất cần thiết mở rộng nhưng lâu nay địa phương chưa có nguồn bố trí xây dựng.

"Thị trấn cũng đề nghị cấp trên sớm phân bổ nguồn, thống nhất triển khai các hạng mục hạ tầng giao thông khác trên địa bàn thị trấn Nam Phước để đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương" - ông Thanh nói.