Nhiều dự án chậm tiến độ sử dụng đất

Do các dự án đầu tư nhiều lần giãn tiến độ đầu tư, không đảm bảo cam kết, chính quyền tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra và đề xuất phương án xử lý các dự án chậm tiến độ sử dụng đất.

“Kỷ lục” trì hoãn đầu tư

Đứng đầu danh sách chậm tiến độ là dự án thủy điện Tr’Hy (Tây Giang) của Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng. Nhà máy thủy điện này có quy mô diện tích 133,6ha, trải qua 3 lần gia hạn tiến độ với thời gian kéo dài 12 năm 6 tháng. Đây là dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 và khởi công xây dựng năm 2008, nhưng đến nay vẫn dở dang nhiều hạng mục.

Việc mở đường vào khu vực nhà máy thời gian qua phát sinh rắc rối thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, chủ đầu tư gặp vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, kể cả khó khăn về năng lực tài chính. Tương tự, một dự án thủy điện khác là Đăk Mi 2 của Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam chậm tiến độ thời gian 7 năm 6 tháng, xin gia hạn tiến độ đến… 4 lần.

Không chỉ dự án thủy điện vừa và nhỏ chậm tiến độ mà nhiều dự án đầu tư tổ hợp khách sạn, dịch vụ, phát triển đô thị, bất động sản cũng vào hoàn cảnh tương tự. Điển hình, dự án đầu tư tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN tại phường Điện Dương (Điện Bàn) của Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 với quy mô sử dụng đất 17,6ha.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, dự án này gia hạn tiến độ 2 lần, chậm thời gian 62 tháng. Còn dự án khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên Đường Cổ Cò tại phường Điện Dương của Công ty CP Thiên đường Cổ Cò cũng chậm tiến độ quá 24 tháng.

Với 2 dự án này, UBND tỉnh giải quyết theo cách cắt giảm diện tích sử dụng đất. Với dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN điều chỉnh từ hơn 17ha xuống còn khoảng 13,4ha.

Trong khi đó, dự án khu vui chơi văn hóa, giải trí nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Thiên đường Cổ Cò từ 20ha xuống còn khoảng gần 17ha. Ngành chức năng cho biết, một số dự án còn chưa đưa đất vào sử dụng, đơn cử như dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ ăn uống và suất ăn công nghiệp Tam Thăng của Công ty TNHH MTV Thanh Quảng - Chu Lai.

Sẽ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) thống kê, có ít nhất 26 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nếu chiếu theo quy định tại khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì đều có dấu hiệu chậm tiến độ sử dụng đất, thậm chí một số dự án còn chưa đưa đất vào sử dụng.

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp hồi tháng 4.2021 về bàn phương án xử lý đối với các dự án đầu tư đề nghị giãn tiến độ nhiều lần hoặc có thời gian đề nghị gia hạn kéo dài, Sở TN-MT đề xuất xem xét tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 15 dự án trong tổng số 26 dự án chậm tiến độ đầu tư.

Theo Sở TN-MT, nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; giấy phép xây dựng; quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Đồng thời kiểm tra hiện trạng sử dụng đất gồm diện tích đất thực tế đang sử dụng, chưa sử dụng, đất chưa giải phóng mặt bằng…

Sẽ thanh tra 11 dự án có tính chất phức tạp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh về phương án xử lý các dự án chậm tiến độ, Sở TN-MT đề xuất cơ quan thanh tra sẽ xem xét thanh tra đối với 11 dự án có tính chất phức tạp, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn tiến độ đầu tư từ 2 lần trở lên.

Đó là dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại thị xã Điện Bàn của Công ty CP MBLAND Tonkin; dự án khu du lịch tại phường Điện Dương của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải; khu du lịch Nam Cổ Cò tại thị xã Điện Bàn của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Nam Cổ Cò; dự án đầu tư tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN tại thị xã Điện Bàn của Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5; dự án HoiAn Golden Sea tại Hội An của Công ty CP Đầu tư Năm Sao; khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã tại Hội An của Công ty CP Đầu tư HG; khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday của Công ty CP Đầu tư Hội An – Thái Bình Dương; dự án thủy điện Tr’Hy của Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng; dự án Thủy điện Đăk Mi 2 của Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam; dự án thủy điện Nước Chè của Công ty CP Thủy điện Nước Chè và thủy điện Sông Tranh 4 của Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4.