Tạm thời giao quyền cấp phép tại bến Cù Lao Chàm và bến Cửa Đại

(QNO) - Hôm nay 16.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ký văn bản gửi Sở GTVT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND TP.Hội An về việc tạm giao quyền giải quyết cấp phép cho phương tiện vào, rời bến tại bến thủy nội địa Cửa Đại và Cù Lao Chàm (Hội An).

Duy trì hoạt động bến Cửa Đại - Cù Lao Chàm phục vụ người dân và du khách. Ảnh: CT

Sau khi xem xét đề nghị của UBND TP.Hội An tại Tờ trình số 36 ngày 14.3.2022, Sở GTVT tại Báo cáo số 606 ngày 15.3.2022 xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thẩm quyền cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa (ĐTNĐ) quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm và theo ý kiến thống nhất của Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP.Hội An tại cuộc họp ngày 16.3.2022, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT khẩn trương làm việc với Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để xem xét dừng việc ủy quyền cho Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đối với các nội dung tại Quyết định số 3623, ngày 4.12.2009, Quyết định số 34, ngày 7.1.2016 của Bộ GTVT và hướng dẫn, giải quyết các đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1219, ngày 5.3.2022 nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thanh tra Sở GTVT tạm thời được giao cấp phép tại bến Cửa Đại. Ảnh: CT

Trong khi chờ ý kiến của Bộ GTVT về chấm dứt việc ủy quyền và có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; để đảm bảo nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm trong Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, UBND tỉnh thống nhất tạm thời giao UBND TP.Hội An chỉ đạo Ban Quản lý bến Cù Lao Chàm (thuộc UBND xã Tân Hiệp, Hội An) tiếp tục thực hiện việc cấp phép tại bến Cù Lao Chàm và Thanh tra Sở GTVT cấp phép tại bến Cửa Đại.

Sở GTVT, UBND TP.Hội An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) và tổ chức cấp phép cho tàu vào, rời bến tại các đầu bến thủy nội địa Cửa Đại và Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền các chủ tàu thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn tàu, kiểm soát tốc độ chạy tàu, giảm bớt số lượng hành khách trên tàu để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Sở GTVT có trách nhiệm theo dõi ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Bộ GTVT để tham mưu UBND tỉnh triển khai hoạt động vận tải ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh và xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan, địa phương theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.