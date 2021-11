(QNO) - Sau phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng xe chở cát sai quy định, chở quá tải trọng, chạy với tốc độ cao, làm rơi vãi cát trên nhiều tuyến đường ở các huyện Núi Thành, Đại Lộc, UBND tỉnh ban hành Công văn 7748 yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu trên địa bàn tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt và công an các địa phương (trong đó có Công an huyện Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn) ra quân, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe có hành vi vi phạm. Trong đó, lưu ý kiểm tra các ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở container tự ý cải tạo tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng để vận chuyển cát, sỏi, chở hàng hóa khối lượng lớn, vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông.



Sở Giao thông - vận tải chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, doanh nghiệp đầu mối xếp hàng hóa trong khu, cụm công nghiệp, các điểm mỏ vật liệu xây dựng, bến thủy nội địa, yêu cầu ký cam kết và chấp hành thực hiện nghiêm việc bốc xếp hàng hóa, vật liệu lên phương tiện đúng quy định. Đồng thời bổ sung, thay thế, sửa chữa biển báo tải trọng khai thác cầu, đường bộ trên tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác quản lý để chủ phương tiện, lái xe tuân thủ và làm cơ sở để lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Các địa phương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện ô tô vi phạm; theo dõi, kiểm tra, kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động khai thác và các điểm tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn.

UBND tỉnh đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông - vận tải thường xuyên theo dõi tình hình vận tải trên các tuyến đường bộ, đường thủy, chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.