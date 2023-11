Thăng Bình: Xây cầu Tây Giang nối nhịp tương lai

Cầu từ xã Bình Sa đi Bình Hải, huyện Thăng Bình (cầu Tây Giang) đã được khởi công vào cuối tháng 9 vừa qua. Đến nay, huyện Thăng Bình đã bàn giao mặt bằng đợt 1 cho đơn vị thi công. Đây là nỗ lực của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng chủ trương của người dân.

Đơn vị thi công san lấp mặt bằng xây dựng đường dẫn cầu Tây Giang. Ảnh: V.T

Người dân phấn khởi

Bên bờ tây sông Trường Giang, chỉ tay về hướng thôn An Trân (xã Bình Hải), trong niềm phấn khởi, ông Hoàng Tấn An (75 tuổi, thôn Tây Giang, xã Bình Sa) chia sẻ, đây là công trình thỏa lòng mong mỏi của người dân mấy chục năm nay. Bởi, khi cây cầu Tây Giang bắc qua sông Trường Giang được hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về an sinh xã hội mà người dân địa phương mong ước.

Ông An cho biết, không riêng gì ông mà người dân tại 2 xã Bình Sa và Bình Hải ai nấy đều rất vui. Bên cạnh rút ngắn quãng đường qua xã Bình Hải, cây cầu còn tạo điều kiên thuận lợi giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

Your browser does not support the video tag. Ông Hoàng Tấn An (thôn Tây Giang, xã Bình Sa) chia sẻ niềm vui khi cầu Tây Giang được khởi công

Công trình cầu Tây Giang được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3878 ngày 29/12/2021. Công trình có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, gồm 9 nhịp giản đơn. Chiều dài cầu 371m, đường dẫn với chiều dài gần 3km, hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến dài 3,3km. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 9,6ha, tổng số thửa đất bị ảnh hưởng của dự án là 257 thửa. Đến nay, ngành chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 147 thửa đất do UBND các xã quản lý. Huyện Thăng Bình đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Tây Giang, Bình Sa phục vụ tái định cư dự án, phấn đấu hoàn thành khu tái định cư trong quý I/2024.

Theo ông Hoàng Ngọc Phương - Bí thư Chi bộ thôn Tây Giang, ngay khi có chủ trương làm cầu Tây Giang, địa phương đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Nhận thức rõ lợi ích khi có cây cầu nên người dân đồng thuận cao. Liên quan đến các mồ mả bị ảnh hưởng, người dân đã nhận tiền hỗ trợ, sẵn sàng di dời để cải táng tại địa điểm quy định.

Ông Châu Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho biết, khi dự án triển khai, xã đã thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng ngành. UBND xã đã tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các ngành liên quan của huyện, ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn để đối thoại, tuyên truyền, nhờ đó người dân hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Công Nhiên - Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn An Trân (xã Bình Hải) cho biết, khi có quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh về xây dựng cầu Tây Giang, Chi hội Cựu chiến binh thôn với vai trò là thành viên của ban vận động giải phóng mặt bằng đã tích cực tuyên truyền đến hội viên và người dân, nhất là các hộ bị ảnh hưởng vật kiến trúc, mồ mả, đặc biệt là hồ nuôi tôm.

Bản mô phỏng cầu Tây Giang.

“Ban đầu, người dân còn “tính toán” đến các mức chi trả bồi thường, sau đó Chi hội Cựu chiến binh thôn cùng các thành viên tích cực giải thích chính sách bồi thường, vận động trên cơ sở pháp luật. Nhờ đó các hộ dân hiểu và dần dần đồng thuận chủ trương” - ông Nhiên nói.

Theo ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Bình Hải, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, địa phương bị ảnh hưởng 202 mồ mả, 88 thửa đất cùng một số hồ nuôi tôm.

Your browser does not support the video tag. Ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Bình Hải thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng qua xã Bình Hải

Với sự phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các ngành có liên quan của huyện, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, xã Bình Hải đã thực hiện chi trả bồi thường 8 đợt cho người dân bị ảnh hưởng dự án, đạt 95%.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - ông Võ Văn Hùng nói, công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Tây Giang được huyện thường xuyên quan tâm. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, địa phương đặt quyền và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng lên hàng đầu.

Your browser does not support the video tag. Huyện Thăng Bình đặt quyền và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng dự án cầu Tây Giang lên hàng đầu.

Đến thời điểm này, huyện đã bàn giao đoạn tuyến đường dẫn cho nhà thầu thi công, san lấp mặt bằng; đồng thời tập trung cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các hộ dân bị ảnh hưởng.

“UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã Bình Sa, Bình Hải phối hợp với các phòng, ban liên quan ở huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam tuyên truyền, giải thích rõ chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân; phấn đấu đến ngày 31/12/2023 cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án theo hướng có lợi nhất cho người dân” - ông Võ Văn Hùng cho hay.