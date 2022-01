Thêm một trung tâm sát hạch lái xe đi vào hoạt động tại Thăng Bình

(QNO) - Sáng nay 24.1, Công ty CP Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam tổ chức khánh thành Trung tâm Sát hạch lái xe (SHLX) QJC (thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, Thăng Bình).

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trung tâm. Ảnh: C.T

Theo ông Huỳnh Anh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP GTVT Quảng Nam, dự án xây dựng Trung tâm SHLX QJC có diện tích 20.382m2, nằm trong khuôn viên có tổng diện tích 44.310m2; tổng mức đầu tư 34,5 tỷ đồng. Sau gần 1 năm triển khai, các hạng mục của dự án đã hoàn thành và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 2 đủ điều kiện hoạt động.

Trung tâm SHLX QJC được sát hạch các hạng B1, B2 và C. Ảnh: C.T

Trung tâm sử dụng thiết bị SHLX của Công ty CP Công nghệ kỹ thuật Ecotek, có đủ điều kiện SHLX các hạng B1, B2 và C. Đồng thời được sử dụng các xe sát hạch gồm 9 xe hạng B1, B2 và 1 xe hạng C để SHLX trong hình; 4 xe hạng B1, B2, 2 xe hạng C để SHLX trong hình và trên đường. Toàn bộ trang thiết bị được sắm mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

{Video} - Khánh thành Trung tâm SHLX QJC:

Your browser does not support the video tag.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT cho hay, Bộ GTVT có chủ trương xã hội hóa xây dựng trung tâm SHLX nhằm tạo môi trường cạnh tranh về chất lượng dịch vụ sát hạch, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình SHLX. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong đó quản lý chặt chẽ chất lượng người lái xe thông qua hoạt động tổ chức sát hạch.

Chính vì vậy, Trung tâm SHLH QJC ra đời là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở đào tạo cũng như nhu cầu sát hạch, cấp giấy phép lái xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trao giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động SHLX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp cho trung tâm. Ảnh: C.T

Cũng theo ông Lê Quang Hiếu, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 trung tâm SHLX đưa vào hoạt động. Thời gian đến, Công ty CP GTVT Quảng Nam cần tập trung nâng cao hiệu quả SHLX, đưa ra nhiều giải pháp về công nghệ số để ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, tiếp tục khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trong đào tạo, SHLX.