Thi công dang dở, xe cộ trầy trật lưu thông qua đoạn tuyến ĐT608

(QNO) - Việc thi công dang dở trong thời gian dài khiến phương tiện giao thông qua tuyến ĐT608 Điện Bàn - Hội An đoạn từ cây xăng Sông Lai đến cống Lai Nghi (khu vực giáp ranh giữa hai phường Điện Nam Đông và Điện Phương) gặp rất nhiều khó khăn, vì là đoạn trũng nên mỗi khi mưa lớn lại ngập ngụa bùn đất.

Xe cộ chật vật qua lại trên tuyến ĐT608 đoạn từ cây xăng Sông Lai đến cống Lai Nghi sáng nay. Ảnh: Q.T

ĐT608 là tuyến đường huyết mạch nối thị xã Điện Bàn với TP.Hội An. Hàng ngày, tuyến đường này có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn, bởi gần đó có cụm công nghiệp Thanh Hà (Hội An), cụm công nghiệp An Lưu (Điện Bàn). Đây cũng là tuyến đường nằm trên hành trình vận tải của các loại xe du lịch.

Sau thời gian dài xuống cấp, dự án nâng cấp cải tạo tuyến ĐT608 đã được triển khai và là dự thành phần HA/W4 thuộc dự án "Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam".

Dù đã khởi công từ tháng 9/2020 nhưng đến nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khiến dự án phải gia hạn tiến độ thi công. Trong đó, đoạn từ ngã 3 cây xăng Sông Lai đến cống Lai Nghi thi công dang dở suốt nhiều tháng nay khiến phương tiện giao thông qua lại khá khó khăn.



Dù lưu thông hết sức khó khăn nhưng xe cộ buộc lòng phải di chuyển vì đây là tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Q.T

[ VIDEO ] Phương tiện giao thông trầy trật qua lại tuyến ĐT608

Your browser does not support the video tag. Đỉnh điểm là trong khoảng tuần nay, do nước lũ ngâm cộng với mưa lớn kéo dài khiến đoạn đường khoảng 200m thuộc khu vực này nhão nhoẹt bùn đất, sình lầy khiến xe cộ qua lại hết sức khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hải (phường Thanh Hà, TP.Hội An) cho hay, do công việc phải thường xuyên đi thị xã Điện Bàn nên đây là tuyến đường gần nhất. Nếu đường vẫn cứ sình lầy như thế này thì buộc lòng phải đi vòng đường khác mất gấp đôi thời gian di chuyển. Tại khu vực này, do đường bị hư hỏng nặng nên phương tiện xe đạp hay xe máy lưu thông theo hướng phường Điện Phương - TP.Hội An và ngược lại chỉ còn cách đi vào vỉa hè sát hồ chứa nước Lai Nghi rộng chưa đến 0,5m nhưng đường cũng rất trơn trượt và chật vật. Xe máy từ phường Điện Phương đi hướng TP.Hội An chỉ còn cách đi vào vỉa hè rộng chưa đến 0,5m sát hồ chứa nước Lai Nghi. Ảnh: Q.T

Chật vật lưu thông. Ảnh: Q.T



Trời mưa cộng với đường hẹp, sình lầy khiến phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Q.T



Một số phương tiện được điều động để tạm thời khắc phục tuyến đường nhưng gặp nhiều khó khăn do vẫn còn mưa lớn. Ảnh: Q.T

Trong sáng nay 17/11 chúng tôi ghi nhận đã có một số phương tiện và nhân lực do chủ đầu tư dự án, nhà thầu điều động để san ủi, khắc phục tạm phần nào tình trạng này. Tuy nhiên, việc sữa chữa cũng gặp nhiều khó khăn do mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nên rất khó để khắc phục cho đoạn đường này đi lại dễ dàng trong vài ngày tới.

Để cụ thể hơn thông tin về giải pháp khắc phục tạm thời đoạn đường này, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT608 là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Ông Trần Cảnh Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho hay: "Chúng tôi đã nắm được thông tin, tuy nhiên trời mưa lớn thì rất khó khắc phục. Từ sáng nay, đơn vị đã điều động máy móc đến tạm san ủi khắc phục phần nào"

Ông Hà nói, việc thi công đoạn tuyến này ách tắc là bởi cách đây vài hôm thì một hộ dân bị vướng mặt bằng ở đoạn này mới đồng ý bàn giao mặt bằng để thi công. Những ngày tới khi nắng lên thì đơn vị sẽ triển khai thi công ngay, dự kiến đến cuối tháng 12/2023 sẽ thảm nhựa hoàn thiện đoạn đường này (đoạn từ cây xăng Sông Lai đến cống Lai Nghi - PV).

[ VIDEO ] Một số phương tiện và nhân lực được điều động để khắc phục tạm tuyến đường trong sáng 17/11