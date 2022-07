Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Mục tiêu giảm số vụ tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ đặt ra từ đầu năm 2022 đã đạt được, nhưng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tỉnh vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Xe chở quá tải lưu thông trên tuyến ĐT609B qua Đại Lộc. Ảnh: N.B

Thực trạng đáng lo

Sáu tháng đầu năm 2022, địa bàn Quảng Nam xảy ra 73 vụ TNGT làm chết 67 người, bị thương 71 người; trong đó đường bộ chiếm 72 vụ, chết 50 người, bị thương 49 người. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 17 vụ (giảm 18,89%), tăng 3 người chết (tăng 4,69%), tăng 12 người bị thương (tăng 20,34%).

Đáng chú ý, TNGT đường bộ so với cùng kỳ được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí, vượt mục tiêu đề ra (giảm 5 - 10%) khi giảm 17 vụ (giảm 19,1%), giảm 13 người chết (giảm 20,63 %), giảm 10 trường hợp bị thương (giảm 16,95%).

Đường sắt không gặp sự cố đáng tiếc nào ảnh hưởng đến tính mạng con người. Tuy nhiên, đường thủy nội địa lại xảy ra vụ chìm ca nô chở khách gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại tuyến Hội An - Cù Lao Chàm khiến 17 người tử vong, 22 người khác bị thương. Vì vậy, tổng số người bị thương và tử vong nói chung gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, TNGT đường bộ giảm song còn đó nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến con số thống kê những tháng cuối năm chuyển biến xấu.

Theo ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh, công tác tuyên truyền pháp luật có liên quan dù đã được đẩy mạnh nhưng ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Điển hình là thực trạng người dân điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, chở quá số người quy định... diễn ra phổ biến.

Hai ngành công an và giao thông vận tải triển khai quyết liệt hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng do lực lượng còn mỏng nên một số hành vi chưa được phát hiện, xử lý triệt để, nhất là các tuyến đường liên xã, địa bàn nông thôn. Hành lang an toàn đường bộ, đường sắt tiếp tục bị xâm phạm.

Đáng lo hơn, xe quá tải, khai thác và vận chuyển cát trái phép diễn ra trên các tuyến đường nhưng chưa được xử lý triệt để. Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh khi vào cuộc thì trên đường mới giảm hẳn phương tiện chở vật liệu “có ngọn”, quá kích thước thành, thùng. Nhưng khi tổ này di chuyển qua địa bàn khác thì thực trạng trên lại tái diễn.

Theo cơ quan chức năng địa phương, vì lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị chuyên dụng nên khó kiểm soát, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp mạnh mẽ vốn đặt ra tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhưng lực lượng chức năng sở tại áp dụng thiếu triệt để.

Đối với đường thủy nội địa, người đi đò không chịu mặc áo phao, ghe thô sơ hoạt động ngoài tầm kiểm soát của địa phương tiếp tục diễn ra. Một thực trạng khác cũng rất đáng lo, đó là học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy đến trường; học sinh đủ 6 tuổi ngồi trên xe máy; học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm diễn ra tràn lan. Trong khi những tháng cuối năm, học sinh, sinh viên tựu trường đông đúc, việc không đội mũ bảo hiểm sẽ dẫn tới nguy cơ chấn thương nặng nếu xảy ra TNGT.

Siết chặt quản lý, xử lý

Tiếp tục thực hiện Năm ATGT 2022, Ban ATGT tỉnh đã đề nghị các cơ quan thành viên, ban ATGT các địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân tuân thủ quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Phát động sâu rộng việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

Ông Văn Anh Tuấn cho biết, Sở GTVT sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường để đảm bảo trật tự ATGT phục vụ tốt các hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Đẩy mạnh kiểm tra ATGT đường thủy tại các bến hành khách, bến khách ngang sông và đặc biệt là các bến, phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch. Tăng cường kiểm tra xử lý tại các đầu mối sản xuất cung ứng hàng hóa, vật liệu xây dựng, kho, cảng… để hạn chế xe chở quá tải.

Ban ATGT tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Tập trung triển khai thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm các quy định về tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Ban ATGT tỉnh cũng đã đề nghị Sở GD-ĐT chỉ đạo gắn trách nhiệm của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm nếu để học sinh vi phạm pháp luật có liên quan. Ban ATGT cấp huyện phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; xử lý dứt điểm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt trước năm 2025 thuộc trách nhiệm của địa phương. Chú trọng chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT...