Toàn tỉnh có 225 bến thủy nội địa

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho hay, Quảng Nam có 28 con sông với tổng chiều dài 878 km. Trong đó 1 con sông đang khai thác vận tải dài 309km và 1 hồ thủy lợi (hồ Phú Ninh) đang khai thác vận tải, thương mại và du lịch. Ngoài ra, còn có 43 hồ thủy điện lớn nhỏ có hoạt động vận tải nhưng chưa được thông báo luồng; 225 bến thủy nội địa các loại; 4 cảng thủy nội địa gồm các cảng cá An Hòa và Tam Quang (Núi Thành), Thanh Hà và Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Cùng với đó, tuyến ven biển dài 125km và 1 tuyến ra đảo dài 9 hải lý (Hội An - Cù Lao Chàm); 4 cảng biển (cảng Kỳ Hà, Đoàn Kinh tế quốc phòng 516, Chu Lai - Trường Hải và EFF Gas).

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý 2 tuyến sông có tổng chiều dài 143km (Trường Giang, Thu Bồn); 13 tuyến sông đã công bố cấp kỹ thuật từ năm 2019 nhưng chưa thực hiện thông báo luồng. Quảng Nam còn có ngư trường rộng hơn 40.000km2 bao gồm 15 xã, phường; trong đó có 2 xã đảo là Tân Hiệp (TP.Hội An) và Tam Hải (Núi Thành).

Lực lượng chức năng kiến nghị cần sớm công bố luồng đường thủy nội địa đối với 13 tuyến sông đã công bố cấp kỹ thuật và bổ sung thông báo luồng cho hồ Phú Ninh (đang khai thác vận tải hành khách) và các hồ thủy điện, các con sông có hoạt động vận tải.

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên ngành sớm có quy định cụ thể về quản lý hoạt động của các nhà hàng nổi, bè có kết cấu nổi và các kết cấu nổi khác để tiến hành đăng ký, đăng kiểm cho nhân dân. Mục đích tạo cơ sở pháp lý xác định luồng, hành lang bảo vệ luồng hoặc công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Hội An, ngoài tuyến từ bờ ra đảo Hội An - Cù Lao Chàm, Sở GTVT cho biết các phương tiện có động cơ hoạt động vận chuyển khách du lịch chủ yếu trên sông Thu Bồn từ làng gốm Thanh Hà đến bến Bạch Đằng; từ bến Bạch Đằng đến rừng rừa Bảy Mẫu (sông Hội An); từ bến Cửa Đại đến cầu Phước Trạch (sông Cổ Cò).

Phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở dưới 5 người hoạt động chủ yếu từ 10 giờ đến 21 giờ hàng ngày, trước bến Bạch Đằng; từ bến Bạch Đằng đến cầu Quảng Trường và đến đảo Ga Mi. Sở GTVT lo ngại, khi không có lực lượng chức năng thì phương tiện hết hạn đăng kiểm, hoặc chưa đăng ký có thể vận chuyển khách du lịch, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

Hiện nay lực lượng của Thanh tra Sở GTVT rất mỏng, lại còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, do đó không đủ người để thường xuyên kiểm tra trên các tuyến sông. Chưa kể, thuyền công vụ không được phép hoạt động vào ban đêm nên việc kiểm tra vào thời điểm này hết sức khó khăn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Hội An cần rà soát các loại phương tiện thủy hiện có; yêu cầu chủ phương tiện làm thủ tục đăng ký, kiểm định; quản lý phương tiện thô sơ theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với phát động sâu rộng thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.