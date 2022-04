Trật tự an toàn giao thông quý I.2022: Còn nhiều nguy cơ

Thực trạng trật tự an toàn giao thông quý I.2022 đã mang đến nỗi bất an khi số người tử vong vì tai nạn gia tăng; nhiều nguy cơ mất an toàn vẫn chưa được khắc phục.

Tổ liên ngành cấp tỉnh kiểm tra điều kiện hoạt động của chủ phương tiện, người lái vận tải khách đường thủy tại Hội An. Ảnh: C.T

Chưa thôi bất an

Đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, hành lang an toàn giao thông (ATGT) bị đe dọa bởi tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm để xây dựng công trình, trồng cây che khuất tầm nhìn.

Tại 62 lối đi tự mở (đường bộ bất hợp pháp băng qua đường sắt), nhiều lần đơn vị quản lý đường sắt phối hợp với địa phương, ban ngành chức năng đóng thu hẹp. Mục đích là để ô tô không băng qua dễ gây tai nạn, vừa đảm bảo an toàn chạy tàu nhưng đã bị người dân ngăn cản, hoặc lén tháo dỡ.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh chia sẻ, hành lang ATGT đường bộ cũng bị xâm phạm tràn lan. Thậm chí, các đối tượng còn tháo trộm hộp đệm, bu lông và mắt phản quang của tường hộ lan mềm tuyến quốc lộ 14H, đoạn qua xã Duy Phú (Duy Xuyên) và xã Quế Trung (Nông Sơn), xâm phạm tài sản Nhà nước, ảnh hưởng nghiệm trọng đến công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).

Trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ TNGT làm chết 36 người, bị thương 45 người. So với cùng kỳ, TNGT giảm 10 vụ (giảm 22,7%), nhưng tăng 4 người chết (tăng 12,5%), tăng 11 người bị thương (tăng 32,4%).

Đánh giá về việc đảm bảo ANTG trong quý 1 năm nay, Ban ATGT tỉnh cho rằng ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; tình trạng điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, chở quá số người quy định còn diễn ra. Nhiều xe quá tải, khai thác và vận chuyển cát trái phép lưu thông nhưng chưa được xử lý triệt để.

Thống kê 3 tháng đầu năm 2022, riêng trên đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.575 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 2.200 trường hợp với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, tước 305 giấy phép lái xe có thời hạn. Trong số các đối tượng bị xử lý có 199 người liên quan nồng độ cồn, 2 trường hợp về ma túy, 213 trường hợp vi phạm tải trọng xe.

Đường thủy nội địa lại “dậy sóng” với vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tuyến Hội An - Cù Lao Chàm vào ngày 26.2, làm chết 17 người, bị thương 22 người. Qua vụ TNGT kinh hoàng này, nhiều vấn đề được đặt ra và cần có lời giải thỏa đáng.

Trong khi đó, vi phạm ATGT đường thủy nội địa vẫn diễn ra nhan nhản, nhất là bến khách ngang sông, lòng hồ thủy điện, thủy lợi. Một thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở GTVT thừa nhận, ký cam kết tuân thủ quy định là vậy, song nếu vắng bóng lực lượng chức năng, chủ bến và chủ ghe vẫn chở khách qua sông mặc dù họ không chịu sử dụng áo phao.

Quyết liệt nhiều giải pháp

Theo Ban ATGT tỉnh, từ nay đến cuối năm, các cơ quan thành viên, các huyện, thị xã, thành phố phải triển khai quyết liệt kế hoạch đã ban hành cho Năm ATGT 2022: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.

“Chúng tôi sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho người dân, du khách, các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch, các tuyến du lịch, khu du lịch” - Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cho biết.

Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh sẽ phát động sâu rộng việc thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Phòng chống đuối nước cho trẻ em”.

Tuyên truyền về ATGT cho người dân sinh sống ven sông, các bến khách ngang sông; hướng dẫn chủ bến, chủ phương tiện thực hiện hồ sơ, thủ tục để được cấp phép, đăng ký theo quy định.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Lê Quang Hiếu cho biết, việc xử lý hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT đường bộ nhằm hạn chế nguy cơ TNGT sẽ được tiến hành quyết liệt. Phối hợp quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy nội tỉnh và quốc gia nhằm đảm bảo ATGT phục vụ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Về kiểm soát xe quá tải, ngành sẽ đẩy mạnh kiểm tra tại các đầu mối sản xuất, cung ứng hàng hóa, vật liệu xây dựng, kho, cảng. Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ sử dụng cân xách tay để thực thi công vụ trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ nhằm tạo yếu tố bất ngờ trong xử lý xe chở quá tải.

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa đường thủy nội địa, nhất là vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tại Hội An…

Công an tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền cho đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; người đứng đầu và lái xe của đơn vị kinh doanh vận tải; cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Ban ATGT tỉnh cũng yêu cầu Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, giáo dục ATGT gắn với đặc điểm về kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng và theo nhóm dân cư. Xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa lối đi tự mở trái phép qua đường sắt trước năm 2025 thuộc trách nhiệm của địa phương.

Chú trọng thực hiện Quy chế quản lý phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè mà UBND tỉnh đã ban hành ngày 10.5.2021 (Quyết định số 1229 của UBND)...