UBND tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án khu dân cư ở Bắc Trà My

Hôm qua 21/11, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 8037 gửi các Bộ Tài chính, KH-ĐT, NN&PTNT đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư xây dựng dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, Bắc Trà My.

Được Thủ tướng Chính phủ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại Quyết định số 105, ngày 31/12/2022, dự án có tổng mức đầu tư 53,631 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương 50 tỷ đồng (đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022), ngân sách huyện Bắc Trà My 3,631 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong các năm 2023 - 2024; thời gian giải ngân vốn của dự án đến 31/12/2023; trong đó kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang triển khai thực hiện (chưa phê duyệt).

Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam nêu các nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân dự án, như nguồn vốn đầu tư của dự án được giao trễ (thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023); quy trình và thủ tục đầu tư của dự án phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, qua nhiều bước, mỗi bước thủ tục mất nhiều thời gian để thực hiện; dự án đến nay vẫn chưa được phê duyệt, nên chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bảng vẽ thi công - dự toán công trình và lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình.

Ngoài ra, địa điểm đầu tư xây dựng dự án có ảnh hưởng đến đất rừng nên phải điều chỉnh, thay đổi phương án nhiều lần để đảm bảo không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên; do địa hình miền núi nên việc lựa chọn vị trí đầu tư, bố trí dân cư đảm bảo không bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất hết sức khó khăn...

Từ những vướng mắc nêu trên và xét tính cấp thiết của dự án cần phải đầu tư xây dựng để di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lỡ đất, nhằm từng bước đảm bảo điều kiện an toàn tính mạng, tài sản cũng như ổn định sản xuất cho các hộ dân đang sinh sống trong các khu vực sạt lở của thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My; UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Bộ Tài chính, KH-ĐT, NN&PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư xây dựng dự án đến hết năm 2024, với số tiền 50 tỷ đồng.