Để có điều kiện xem xét điều chỉnh tiến độ dự án Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng làng biển nhiệt đới Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, rà soát, có văn bản báo cáo UBND tỉnh về nội dung liên quan đến quy hoạch 3 loại rừng tại dự án Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng làng biển nhiệt đới Hội An của Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng biển nhiệt đới Hội An.

Sở KH-ĐT chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về điều chỉnh tiến độ dự án Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng làng biển nhiệt đới Hội An của Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng biển nhiệt đới Hội An.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Làng biển nhiệt đới Hội An chịu trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở KH-ĐT để cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án theo đề nghị của các đơn vị.

Liên quan đến việc dự án du lịch vướng mắc quy hoạch 3 loại rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh khẩn trương tiếp tục rà soát, cung cấp thông tin các công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp sang mục đích khác trong giai đoạn 2021 - 2030 (kèm theo bảng kê tọa độ, file bản đồ số thể hiện rõ vị trí ranh giới của công trình, dự án) gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 30/5/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ NN&PTNT xem xét, cập nhật vào dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.